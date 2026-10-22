ذخایر آب سدهای تهران چقدر است؟

آمارها نشان می‌دهد سد امیرکبیر با ۷۰ درصد پرشدگی، بیشترین میزان ذخیره آب را در میان سد‌های استان تهران دارد. پس از آن، سد‌های طالقان ۳۹ درصد، لتیان ۲۹ درصد، ماملو ۱۱ درصد و لار سه درصد پر هستند.

به گزارش تابناک؛ سرانه مصرف روزانه آب در تهران از حدود ۲۵۰ لیتر در سال ۱۴۰۳ به حدود ۱۸۰ لیتر در اواخر تابستان ۱۴۰۵ رسیده است کاهشی حدود ۷۰ لیتر برای هر نفر در روز که نشان می‌دهد اصلاح الگوی مصرف و مشارکت شهروندان می‌تواند در مدیریت منابع آبی نقش مؤثری داشته باشد.

با این حال عبور از تابستان به معنای پایان محدودیت منابع آبی نیست و در شرایط استمرار خشکسالی، هر میزان کاهش مصرف غیرضروری می‌تواند به مدیریت بهتر منابع کمک کند. استفاده از آب به‌اندازه نیاز، بستن شیر آب هنگام شست‌وشو، رسیدگی به نشتی‌های خانگی، بستن شیر آب کولرهای آبی در زمان‌های غیرضروری و استفاده بهینه از لوازم پرمصرف از جمله اقداماتی است که با تکرار روزانه می‌تواند به کاهش مصرف آب منجر شود.

طبق آمار شرکت مدیریت منابع آب ایران، تا تاریخ ۲۵ مهرماه، موجودی مخزن سد امیرکبیر به ۱۲۶ میلیون مترمکعب رسیده که بیانگر ۷۰ درصد پرشدگی این سد است که این رقم نسبت به سال گذشته ۵۶۷ درصد تغییر داشته است.

موجودی مخزن سد لار نیز ۳۳ میلیون مترمکعب ثبت شده و پرشدگی این سد به سه درصد رسیده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۹۸ درصد تغییر داشته است.

همچنین آمار منتشر شده گویای آن است که موجودی مخزن سد لتیان ۲۲ میلیون متر مکعب است که نشان دهنده پرشدگی ۲۹ درصد است که میزان تغییرات آن نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۹۱ درصد است.

موجودی مخزن سد ماملو نیز ۲۹ میلیون متر مکعب بوده است که پرشدگی آن به ۱۱ درصد رسیده و میزان تغییرات آن نسبت به سال گذشته ۵۴ درصد اعلام شده است.

در این میان، وضعیت سد طالقان نسبت به سایر سدهای تأمین‌کننده آب تهران اندکی بهتر گزارش شده است؛ به طوری که موجودی مخزن این سد ۱۶۲ میلیون مترمکعب بوده و پرشدگی آن به ۳۹ درصد رسیده اما نسبت به سال گذشته تغییر یک درصدی حجم مخزن را نشان می‌دهد.

نام سد موجودی مخزن(م. م.م) درصد پرشدگی مخازن سال جاری درصد تغییرات نسبت به سال گذشته



امیرکبیر ۱۲۶ ۷۰درصد ۵۶۷درصد

لار ۳۳ ۳درصد ۹۸درصد

طالقان ۱۶۲ ۳۹ درصد ۱درصد

لتیان ۲۲ ۲۹درصد ۹۱درصد

ماملو ۲۹ ۱۱درصد ۵۴درصد

منبع: ایسنا