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2306
بازدید
۲
پ
اولین تصویر از انفجار دیشب نفتکشها
تصاویر اولیه از انفجار همزمان چهار نفتکش در شب گذشته در آبهای هرمز منتشر شد.
کد خبر:
۱۳۹۹۸۵۰
تاریخ انتشار:
۳۰ مهر ۱۴۰۵ - ۱۱:۰۹
22 October 2026
کد خبر:
۱۳۹۹۸۵۰
|
۳۰ مهر ۱۴۰۵ - ۱۱:۰۹
22 October 2026
|
2306
بازدید
2306
بازدید
|
۲
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار:
۰
در انتظار بررسی:
۱
انتشار یافته:
۲
ناشناس
|
|
۱۱:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۳۰
4
13
پاسخ
دنیای استکبار را باید به آتش کشید.
ناشناس
|
|
۱۱:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۳۰
3
12
پاسخ
افرین.
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