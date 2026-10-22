ورود سامانه بارشی جدید از سمت غرب کشور، رگبار، رعدوبرق و وزش باد شدید را به همراه داشته است. پیش‌بینی می‌شود این ناپایداری‌ها ادامه یابد و در مناطق مستعد، خطر آب‌گرفتگی معابر و روان‌آب وجود دارد.

به گزارش تابناک؛ با ورود سامانه بارشی جدید از سمت غرب کشور، بارش باران، رگبار و رعدوبرق در بخش‌هایی از ایران آغاز شده و پیش‌بینی‌ها از ادامه فعالیت این سامانه در روز پنجشنبه ۳۰ مهر ۱۴۰۵ حکایت دارد. هم‌زمان با تشدید ناپایداری‌های جوی، وزش باد شدید موقت در برخی مناطق دور از انتظار نیست و در نقاط مستعد، بارندگی شدید در مدت کوتاه می‌تواند به آب‌گرفتگی معابر و ایجاد روان‌آب منجر شود.

کدام استان‌ها در معرض بارش شدید و خطر سیلاب هستند؟

بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد دامنه فعالیت سامانه بارشی از شمال‌غرب و غرب کشور تا سواحل دریای خزر، دامنه‌های البرز، زاگرس و بخش‌هایی از مرکز و جنوب ایران گسترش می‌یابد. با این حال، شدت و میزان بارش در همه مناطق یکسان نخواهد بود و احتمال بروز روان‌آب و آب‌گرفتگی بیشتر در نقاط مستعد و مناطقی وجود دارد که بارش شدید در مدت کوتاه رخ می‌دهد.

بر اساس پیش‌بینی‌ها، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل از جمله استان‌هایی هستند که با رگبار باران، رعدوبرق و وزش باد شدید موقت مواجه می‌شوند. زنجان، کردستان، کرمانشاه و قزوین نیز در محدوده فعالیت این سامانه قرار دارند و در برخی نقاط آن‌ها احتمال بارندگی وجود دارد.

بارش باران در شمال کشور و ارتفاعات تهران

در نوار شمالی کشور، گیلان و مازندران شاهد بارندگی خواهند بود و فعالیت سامانه در غرب گلستان نیز ادامه پیدا می‌کند. در ارتفاعات البرز و تهران هم احتمال وقوع رگبار و رعدوبرق وجود دارد؛ با این تفاوت که بارش در ارتفاعات لزوماً به معنای بارندگی شدید در تمام مناطق شهری تهران نیست.

هم‌زمان، کاهش نسبی دما در نوار شمالی کشور محسوس‌تر خواهد بود. در مناطق کوهستانی نیز بارش‌های مقطعی و وزش باد می‌تواند شرایط تردد را دشوار کند.

غرب و زاگرس در مسیر موج جدید بارندگی

ایلام، لرستان، همدان، مرکزی، چهارمحال‌وبختیاری و کهگیلویه‌وبویراحمد از دیگر استان‌های مستعد رگبار و رعدوبرق هستند. در خوزستان نیز به‌ویژه در بخش‌های شمالی، ناپایداری‌های جوی ادامه خواهد داشت.

در اصفهان، نیمه غربی و جنوبی استان بیش از سایر مناطق مستعد بارش است و در غرب قم نیز افزایش ابر و احتمال بارندگی وجود دارد. در این مناطق، شدت بارش‌های لحظه‌ای اهمیت زیادی دارد؛ چراکه بارندگی سنگین در بازه زمانی کوتاه می‌تواند موجب جاری شدن روان‌آب و آب‌گرفتگی موضعی شود.

بارش‌های پاییزی به جنوب کشور هم می‌رسد؟

در جنوب و مرکز کشور نیز بخش‌هایی از چند استان تحت تأثیر این سامانه قرار می‌گیرند. در فارس، نیمه شمالی، مناطق مرکزی و بخش‌هایی از شرق استان مستعد رگبار هستند. در کرمان، جنوب و جنوب‌غرب استان فعالیت بیشتری خواهند داشت و در هرمزگان نیز به‌ویژه در ارتفاعات و مناطق مستعد، احتمال رگبار و رعدوبرق وجود دارد.

در شرق استان بوشهر نیز ناپایداری‌های جوی محتمل است. در یزد، غرب استان کانون اصلی فعالیت سامانه خواهد بود و در سمنان نیز احتمال بارش بیشتر در ارتفاعات مطرح است؛ بنابراین نباید انتظار داشت تمام مناطق این استان‌ها بارندگی یکسانی را تجربه کنند.

کدام استان‌ها بارش گسترده نخواهند داشت؟

بر اساس پیش‌بینی‌های ارائه‌شده، برای سیستان‌وبلوچستان، خراسان جنوبی، خراسان رضوی و خراسان شمالی بارش فراگیر در سطح استان پیش‌بینی نمی‌شود. در این مناطق، وزش باد و در نوار شرقی احتمال خیزش گردوخاک از مهم‌ترین پدیده‌های جوی خواهد بود.

در قم نیز به‌جز بخش‌های غربی، انتظار بارش گسترده وجود ندارد و در گلستان، بارندگی بیشتر به مناطق غربی استان محدود می‌شود.

هشدار درباره آب‌گرفتگی و کاهش کیفیت هوا

مهم‌ترین مخاطره این سامانه، وقوع رگبارهای مقطعی، رعدوبرق و تندبادهای لحظه‌ای است. در مناطق مستعد، بارش شدید و کوتاه‌مدت می‌تواند موجب ایجاد روان‌آب، آب‌گرفتگی موضعی و اختلال در تردد جاده‌ای، به‌ویژه در مسیرهای کوهستانی شود.

از سوی دیگر، با توجه به شکل‌گیری گردوخاک بر فراز عراق، احتمال انتقال ذرات گردوغبار به بخش‌هایی از غرب و شمال‌غرب ایران و کاهش کیفیت هوا نیز وجود دارد.



بارش‌ها تا ابتدای آبان ادامه دارد؟

برآیند نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد سامانه بارشی در روز پنجشنبه ۳۰ مهر همچنان بخش‌هایی از شمال‌غرب، غرب، سواحل دریای خزر و دامنه‌های البرز و زاگرس را تحت تأثیر قرار می‌دهد. پیش‌بینی‌ها همچنین از ادامه بارش‌ها تا ابتدای آبان در بخش‌هایی از شمال، غرب، مرکز و جنوب کشور حکایت دارد.

با توجه به ماهیت رگباری بارش‌ها، شهروندان مناطق مستعد باید به تغییرات شرایط جوی توجه داشته باشند و در صورت صدور هشدار رسمی، توصیه‌های هواشناسی را جدی بگیرند. وقوع سیلاب در همه استان‌های نام‌برده قطعی نیست و خطر آن به شدت بارش، موقعیت جغرافیایی و شرایط محلی بستگی دارد.

منبع: اقتصادآنلاین