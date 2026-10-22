رئیس جمهور آمریکا بامداد امروز پنجشنبه در سخنرانی اعلام کرد که در تمام حوزه‌ها از جمله نظامی و اقتصادی، ایران را شکست داده است.

به گزارش تابناک؛ «دونالد ترامپ» رئیس جمهور تروریست آمریکا بامداد امروز پنجشنبه آرزوی محال خود برای پیروزی بر جمهوری اسلامی ایران را تکرار کرد و طی سخنرانی در جمع هواداران حزب جمهوری‌خواه در ایالت «کارولینای جنوبی» مدعی شد: «ما آنها (ایران) را از نظر نظامی، مالی و سایر زمینه‌ها شکست داده‌ایم».

وی ادعاهای موهوم خود را اینگونه ادامه داد: «همان گونه که می‌دانید، ما در حال اطمینان حاصل کردن از این هستیم که ایران هرگز به سلاح اتمی دست نیابد. این اتفاق باید سال‌ها قبل می‌افتاد».

رئیس جمهور دیوانه آمریکا سپس با تکرار گستاخی در تغییر نام تنگه هرمز به تنگه ترامپ، ادعا کرد: «ما تنگه ترامپ را محاصره کرده‌ایم. به نظر شما اعراب چه نظری دارند وقتی من اینگونه آنجا (تنگه هرمز) را خطاب می‌کنم؟ به نظر شما مخالفتی ندارند؟»

ترامپ با بیان اینکه افزایش قیمت انرژی در پی جنگ علیه ایران، «بهای بسیار کمی» برای پرداخت است، بار دیگر به ایرانی‌ها توهین کرد: «[ایران] رتبه اول در حامیان تروریسم دولتی است. آنها شرورترین ملت روی زمین هستند! آنها دیوانه هستند!»

وی در ادامه ادعاهای احمقانه خود گفت که اگر ایران سلاح اتمی داشت، در عرض یک روز یا یک ساعت از آن استفاده می‌کرد.

رئیس جمهور خودشیفته آمریکا با تکرار ادعای پایان سریع جنگ با ایران، افزود: «ما می‌توانیم همین الان آنجا را ترک کنیم ولی می‌خواهیم مطمئن باشیم که اثر ما تا مدت‌ها بماند».

منبع: فارس