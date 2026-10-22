En
/
فا
En العربیة
تبلیغات تابناک صفحه خبر
شیفر

توهین بی شرمانه ترامپ به ایرانی‌ها!

رئیس جمهور آمریکا بامداد امروز پنجشنبه در سخنرانی اعلام کرد که در تمام حوزه‌ها از جمله نظامی و اقتصادی، ایران را شکست داده است.
کد خبر: ۱۳۹۹۸۴۶
| |
335 بازدید
|
۱
دونالد ترامپ

به گزارش تابناک؛ «دونالد ترامپ» رئیس جمهور تروریست آمریکا بامداد امروز پنجشنبه آرزوی محال خود برای پیروزی بر جمهوری اسلامی ایران را تکرار کرد و طی سخنرانی در جمع هواداران حزب جمهوری‌خواه در ایالت «کارولینای جنوبی» مدعی شد: «ما آنها (ایران) را از نظر نظامی، مالی و سایر زمینه‌ها شکست داده‌ایم».

وی ادعاهای موهوم خود را اینگونه ادامه داد: «همان گونه که می‌دانید، ما در حال اطمینان حاصل کردن از این هستیم که ایران هرگز به سلاح اتمی دست نیابد. این اتفاق باید سال‌ها قبل می‌افتاد».

رئیس جمهور دیوانه آمریکا سپس با تکرار گستاخی در تغییر نام تنگه هرمز به تنگه ترامپ، ادعا کرد: «ما تنگه ترامپ را محاصره کرده‌ایم. به نظر شما اعراب چه نظری دارند وقتی من اینگونه آنجا (تنگه هرمز) را خطاب می‌کنم؟ به نظر شما مخالفتی ندارند؟»

ترامپ با بیان اینکه افزایش قیمت انرژی در پی جنگ علیه ایران، «بهای بسیار کمی» برای پرداخت است، بار دیگر به ایرانی‌ها توهین کرد: «[ایران] رتبه اول در حامیان تروریسم دولتی است. آنها شرورترین ملت روی زمین هستند! آنها دیوانه هستند!»

وی در ادامه ادعاهای احمقانه خود گفت که اگر ایران سلاح اتمی داشت، در عرض یک روز یا یک ساعت از آن استفاده می‌کرد.

رئیس جمهور خودشیفته آمریکا با تکرار ادعای پایان سریع جنگ با ایران، افزود: «ما می‌توانیم همین الان آنجا را ترک کنیم ولی می‌خواهیم مطمئن باشیم که اثر ما تا مدت‌ها بماند».
منبع: فارس

اشتراک گذاری
جدایی امانپور و CNN پس از ۴۳ سال/ کهنه خبرنگار ایرانی- آمریکایی چه خواهد کرد؟
بازخوانی تاریخ؛ «اعتراف‌نامه‌ را با خودکار خودم می‌نویسم!»؛ آخرین جمله یک ابرجاسوس!
پاسخ محکم ایران به تهدیدات آمریکا از طریق عاصم منیر / با خروج مواد غنی‌شده از کشور موافقت نمی‌کنیم
هتل آزادی
گزارش خطا
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
یگانه
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۳۰
1
1
پاسخ
ترامپ بی شرف و کثافت ما سلاح هسته ای داریم فعلا اسفاده نمی کنیم زمان بزن در رو گذشته
آمریکا در حال آماده‌سازی برای حمله سنگین سه‌روزه به ایران است/ از «مادر بمبها» استفاده می‌شود/ ترامپ تمدن ۵ هزار ساله ایران را فراموش نکند
تصاویر اجساد قتل عام خانوادگی شهرک غرب
لحظات درگیری جنگنده ایران با اف 35 اسرائیل و نجات خلبان ایرانی
اهدای اعضای نوجوان ۱۶ ساله به بیماران نیازمند
روش‌های خانگی و راه‌ های پیشگیری از ترک پاشنه پا
لحظه حمله موشکی هلی کوپترهای آمریکا به لنج ایرانی
پاسخ محکم ایران به تهدیدات آمریکا از طریق عاصم منیر / با خروج مواد غنی‌شده از کشور موافقت نمی‌کنیم
آمریکا تنگه هرمز را بسته نمی‌بیند که بخواهد در ازای بازگشایی امتیاز بدهد/ ترامپ در آستانه انتخابات، از برخورد نظامی مستقیم با ایران خودداری می‌کند
لحظات حمله کماندوهای انگلیس برای دستگیری جاسوس ایران
ترفندهای بانک‌ها برای پرداخت سود مازاد به روایت اژه‌ای
شعار «آستارا و حیران» همان حرف موساد بود؛ نژادمان ایرانی است/ دستگاه‌های امنیتی به ماجرای دیدار ملوان - تراکتور ورود کنند
یک اشتباه رایج هنگام مصرف ویتامین D
افشای محتوای پیام عاصم منیر به ایران؛ ایران و آمریکا طرح را پذیرفتند
اظهارات سرلشکر عبداللهی درباره جنگنده سنگین ایران
شکایت از نماینده جنجالی به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان رسید / درباره ادعای «قیمت داشتن خیلی‌ها» باید مستندات ارائه کند
پیکان ۱۸ هزارتومانی را ۱۰ درصد معلمان داشتند، پراید ۹۰۰ میلیون تومانی را ۹۵ درصد  (۲۱۴ نظر)
خوداظهاری کالابرگ؛ سرکار گذاشتن مردم است / بی‌اطلاعی مجلس از جزئیات طرح خوداظهاری  (۱۱۸ نظر)
پشت پرده صحبت‌های سعید جلیلی درباره شهادت رهبر انقلاب / روایت‌های ناقص سایه نشین از علت وقوع جنگ  (۱۰۶ نظر)
سخنان لیلاز که باعث خشم لرها شده را ببینید و بشنوید  (۱۰۴ نظر)
مکالمه جالب زن بی‌حجاب و با حجاب در کنار روحانی  (۷۶ نظر)
آمریکا در حال آماده‌سازی برای حمله سنگین سه‌روزه به ایران است/ از «مادر بمبها» استفاده می‌شود/ ترامپ تمدن ۵ هزار ساله ایران را فراموش نکند  (۶۹ نظر)
شعار «آستارا و حیران» همان حرف موساد بود؛ نژادمان ایرانی است/ دستگاه‌های امنیتی به ماجرای دیدار ملوان - تراکتور ورود کنند  (۶۶ نظر)
افشای محتوای پیام عاصم منیر به ایران؛ ایران و آمریکا طرح را پذیرفتند  (۶۴ نظر)
اعلامیه درگذشت رتبه ۱۴۰۰ کنکور امسال  (۵۸ نظر)
دشمن اقتصاد ایران خودمان هستیم / ۵۰۰ میلیارد دلار ذخیره ارزی احمدی‌نژاد کجا رفت؟ / استیضاح میدری را به شرایط خاص گره نزنیم  (۵۷ نظر)
ویدیوی جنجالی زن محجبه خطاب به لاله مرزبان  (۵۴ نظر)
شکایت از نماینده جنجالی به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان رسید / درباره ادعای «قیمت داشتن خیلی‌ها» باید مستندات ارائه کند  (۵۰ نظر)
عجب روزگاری؛ متخصص باید به مدعیان انقلابی‌گری پاسخ بدهد / بازخواست یک عمر مجاهدت!  (۴۷ نظر)
قتل‌عام خانوادگی در شهرک غرب  (۴۶ نظر)
طعنه سنگین تاجگردون به ثابتی: نرخ خودت چند است؟!  (۴۱ نظر)
tabnak.ir/005sAA
tabnak.ir/005sAA