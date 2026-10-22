بیانیه ضدایرانی قطر و فرانسه امضا شد

قطر و فرانسه در بیانیه‌ای مشترک، حملات نظامی ایران به کشورهای منطقه را نقض جدی قوانین بین‌المللی دانسته و آن را محکوم کردند.

به گزارش تابناک؛ قطر و فرانسه حملات نظامی ایران علیه کشورهای منطقه را محکوم و تأکید کردند که چنین اقداماتی نقض جدی حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود. این موضع‌گیری در بیانیه‌ای مشترک که در حاشیه سفر امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، به دوحه منتشر شد، بیان گردید.

در این بیانیه مشترک، هر دو کشور بر «حمایت دیرینه خود از تمامی تلاش‌هایی که با هدف دستیابی به یک راهکار دیپلماتیک برای رفع دائمی تهدیدهای ناشی از ایران صورت می‌گیرد» تأکید کردند؛ تلاش‌هایی که به‌ویژه بر تضمین راستی‌آزماییِ ماهیتِ صرفاً صلح‌آمیزِ برنامه هسته‌ای ایران متمرکز است.

در ادامه این بیانیه آمده است: حملات نظامی ایران به کشورهای منطقه را که نقض جدی قوانین بین‌المللی است، محکوم می‌کنیم.

در این بیانیه بر ضرورت احیای آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز، فارغ از هرگونه محدودیت یا وضع عوارض، تأکید شد و از تلاش‌های معطوف به تحقق این هدف اعلام حمایت شد. طرفین همچنین بر تعهد خود برای تداوم همکاری با شرکای بین‌المللی جهت تقویت امنیت و ثبات منطقه‌ای و جهانی تأکید کردند.

بر اساس این بیانیه، دوحه و پاریس توافق کردند که تلاش‌های دیپلماتیک خود را برای مهار تنش‌ها و کاهش بحران، به‌ویژه با توجه به چالش‌های منطقه‌ای، هماهنگ سازند. در همین راستا، دولت قطر بر تعهد خود مبنی بر ایفای نقش به‌عنوان شریکی قابل‌اعتماد در حمایت از امنیت جهانی انرژی و ثبات در عرضه انرژی تأکید مجدد کرد.

منبع: الجزیره