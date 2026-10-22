En
/
فا
En العربیة
تبلیغات تابناک صفحه خبر
شیفر

بیانیه ضدایرانی قطر و فرانسه امضا شد

قطر و فرانسه در بیانیه‌ای مشترک، حملات نظامی ایران به کشورهای منطقه را نقض جدی قوانین بین‌المللی دانسته و آن را محکوم کردند.
کد خبر: ۱۳۹۹۸۴۱
| |
509 بازدید
قطر و فرانسه

به گزارش تابناک؛ قطر و فرانسه حملات نظامی ایران علیه کشورهای منطقه را محکوم و تأکید کردند که چنین اقداماتی نقض جدی حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود. این موضع‌گیری در بیانیه‌ای مشترک که در حاشیه سفر امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، به دوحه منتشر شد، بیان گردید. 

در این بیانیه مشترک، هر دو کشور بر «حمایت دیرینه خود از تمامی تلاش‌هایی که با هدف دستیابی به یک راهکار دیپلماتیک برای رفع دائمی تهدیدهای ناشی از ایران صورت می‌گیرد» تأکید کردند؛ تلاش‌هایی که به‌ویژه بر تضمین راستی‌آزماییِ ماهیتِ صرفاً صلح‌آمیزِ برنامه هسته‌ای ایران متمرکز است. 

در ادامه این بیانیه آمده است: حملات نظامی ایران به کشورهای منطقه را که نقض جدی قوانین بین‌المللی است، محکوم می‌کنیم.

در این بیانیه بر ضرورت احیای آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز، فارغ از هرگونه محدودیت یا وضع عوارض، تأکید شد و از تلاش‌های معطوف به تحقق این هدف اعلام حمایت شد. طرفین همچنین بر تعهد خود برای تداوم همکاری با شرکای بین‌المللی جهت تقویت امنیت و ثبات منطقه‌ای و جهانی تأکید کردند. 

بر اساس این بیانیه، دوحه و پاریس توافق کردند که تلاش‌های دیپلماتیک خود را برای مهار تنش‌ها و کاهش بحران، به‌ویژه با توجه به چالش‌های منطقه‌ای، هماهنگ سازند. در همین راستا، دولت قطر بر تعهد خود مبنی بر ایفای نقش به‌عنوان شریکی قابل‌اعتماد در حمایت از امنیت جهانی انرژی و ثبات در عرضه انرژی تأکید مجدد کرد.
منبع: الجزیره

اشتراک گذاری
جدایی امانپور و CNN پس از ۴۳ سال/ کهنه خبرنگار ایرانی- آمریکایی چه خواهد کرد؟
بازخوانی تاریخ؛ «اعتراف‌نامه‌ را با خودکار خودم می‌نویسم!»؛ آخرین جمله یک ابرجاسوس!
پاسخ محکم ایران به تهدیدات آمریکا از طریق عاصم منیر / با خروج مواد غنی‌شده از کشور موافقت نمی‌کنیم
هتل آزادی
گزارش خطا
آمریکا در حال آماده‌سازی برای حمله سنگین سه‌روزه به ایران است/ از «مادر بمبها» استفاده می‌شود/ ترامپ تمدن ۵ هزار ساله ایران را فراموش نکند
تصاویر اجساد قتل عام خانوادگی شهرک غرب
لحظات درگیری جنگنده ایران با اف 35 اسرائیل و نجات خلبان ایرانی
اهدای اعضای نوجوان ۱۶ ساله به بیماران نیازمند
روش‌های خانگی و راه‌ های پیشگیری از ترک پاشنه پا
لحظه حمله موشکی هلی کوپترهای آمریکا به لنج ایرانی
پاسخ محکم ایران به تهدیدات آمریکا از طریق عاصم منیر / با خروج مواد غنی‌شده از کشور موافقت نمی‌کنیم
آمریکا تنگه هرمز را بسته نمی‌بیند که بخواهد در ازای بازگشایی امتیاز بدهد/ ترامپ در آستانه انتخابات، از برخورد نظامی مستقیم با ایران خودداری می‌کند
لحظات حمله کماندوهای انگلیس برای دستگیری جاسوس ایران
ترفندهای بانک‌ها برای پرداخت سود مازاد به روایت اژه‌ای
شعار «آستارا و حیران» همان حرف موساد بود؛ نژادمان ایرانی است/ دستگاه‌های امنیتی به ماجرای دیدار ملوان - تراکتور ورود کنند
یک اشتباه رایج هنگام مصرف ویتامین D
افشای محتوای پیام عاصم منیر به ایران؛ ایران و آمریکا طرح را پذیرفتند
اظهارات سرلشکر عبداللهی درباره جنگنده سنگین ایران
شکایت از نماینده جنجالی به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان رسید / درباره ادعای «قیمت داشتن خیلی‌ها» باید مستندات ارائه کند
پیکان ۱۸ هزارتومانی را ۱۰ درصد معلمان داشتند، پراید ۹۰۰ میلیون تومانی را ۹۵ درصد  (۲۱۴ نظر)
خوداظهاری کالابرگ؛ سرکار گذاشتن مردم است / بی‌اطلاعی مجلس از جزئیات طرح خوداظهاری  (۱۱۸ نظر)
پشت پرده صحبت‌های سعید جلیلی درباره شهادت رهبر انقلاب / روایت‌های ناقص سایه نشین از علت وقوع جنگ  (۱۰۶ نظر)
سخنان لیلاز که باعث خشم لرها شده را ببینید و بشنوید  (۱۰۴ نظر)
مکالمه جالب زن بی‌حجاب و با حجاب در کنار روحانی  (۷۶ نظر)
آمریکا در حال آماده‌سازی برای حمله سنگین سه‌روزه به ایران است/ از «مادر بمبها» استفاده می‌شود/ ترامپ تمدن ۵ هزار ساله ایران را فراموش نکند  (۶۹ نظر)
شعار «آستارا و حیران» همان حرف موساد بود؛ نژادمان ایرانی است/ دستگاه‌های امنیتی به ماجرای دیدار ملوان - تراکتور ورود کنند  (۶۶ نظر)
افشای محتوای پیام عاصم منیر به ایران؛ ایران و آمریکا طرح را پذیرفتند  (۶۴ نظر)
اعلامیه درگذشت رتبه ۱۴۰۰ کنکور امسال  (۵۸ نظر)
دشمن اقتصاد ایران خودمان هستیم / ۵۰۰ میلیارد دلار ذخیره ارزی احمدی‌نژاد کجا رفت؟ / استیضاح میدری را به شرایط خاص گره نزنیم  (۵۷ نظر)
ویدیوی جنجالی زن محجبه خطاب به لاله مرزبان  (۵۴ نظر)
شکایت از نماینده جنجالی به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان رسید / درباره ادعای «قیمت داشتن خیلی‌ها» باید مستندات ارائه کند  (۵۰ نظر)
عجب روزگاری؛ متخصص باید به مدعیان انقلابی‌گری پاسخ بدهد / بازخواست یک عمر مجاهدت!  (۴۷ نظر)
قتل‌عام خانوادگی در شهرک غرب  (۴۶ نظر)
طعنه سنگین تاجگردون به ثابتی: نرخ خودت چند است؟!  (۴۱ نظر)
tabnak.ir/005sA5
tabnak.ir/005sA5