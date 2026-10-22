نشریه «وال استریت ژورنال» به نقل از سخنگوی کاخ سفید نوشت که آمریکا قبل از انتخابات میان‌دوره کنگره، به هیچ‌وجه حمله‌ای علیه ایران انجام نخواهد داد.

واشنگتن: حمله به ایران به تعویق افتاد

به گزارش تابناک؛ با وجود خروج بی‌سروصدای نظامیان و دیپلمات‌های آمریکایی از غرب آسیا و پروازهای متعدد جنگنده‌های آمریکایی-صهیونیستی در حریم هوایی نزدیک مرزهای غربی ایران، واشنگتن مدعی است قصدی برای حمله ندارد.

نشریه «وال استریت ژورنال» بامداد امروز پنجشنبه به نقل از سخنگوی کاخ سفید گزارش داد: «واشنگتن به هیچ وجه قبل از انتخابات میان‌دوره‌ای به ایران حمله نخواهد کرد».

یک منبع مطلع نیز با بیان اینکه «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی برای از سرگیری حملات به ایران تلاش می‌کند، به این نشریه گفت: «اسرائیل بر اساس اطلاعات امنیتی، فهرستی از اهداف برای حمله به ایران را به [پیت] هگزث [وزیر جنگ آمریکا] ارائه داده است».

وال‌استریت ژورنال سپس به نقل از مقام‌هایی از کشورهای منطقه غرب آسیا نوشت: «ما در بحبوحه تهدیدات ترامپ و امتناع ایران از اجابت خواسته‌های او، خطر تشدید تنش را جدی می‌گیریم».

منبع: جهان نیوز