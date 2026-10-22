چرا یارانه مهر ۱۴۰۵ برای همه یکسان نیست؟!

یارانه نقدی مهرماه ۱۴۰۵ دهک‌های چهارم تا نهم با کسر اقساط تسهیلات و تعهدات مالی به حساب سرپرستان خانوار واریز شد و قابل برداشت است.

به گزارش تابناک؛ یارانه نقدی مرحله ۱۸۸ مربوط به مهرماه ۱۴۰۵ به حساب سرپرستان خانوارهای دهک‌های چهارم تا نهم در سراسر کشور واریز شد و هم‌اکنون قابل برداشت است.

بر اساس اعلام سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، این مرحله از پرداخت برای بیش از ۱۵ میلیون سرپرست خانوار انجام شده و مشمولان می‌توانند موجودی حساب خود را بررسی کنند.

یارانه نقدی مهرماه واریز شد

سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اعلام کرد یارانه نقدی مرحله ۱۸۸ مربوط به مهرماه سال جاری، به مبلغ ۱۳۴ هزار و ۹۶۰ میلیارد ریال به حساب ۱۵ میلیون و ۵۹۳ هزار و ۱۲ نفر از سرپرستان خانوارهای دهک‌های چهارم تا نهم واریز شده است.

این مبالغ به حساب سرپرستان خانوار واریز شده و طبق اطلاعیه سازمان، امکان برداشت آن وجود دارد.

یارانه مهرماه به چند نفر پرداخت شد؟

بر اساس دهک‌بندی اعلام‌شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مجموعاً ۴۵ میلیون و ۳۱ هزار و ۲۲۳ نفر در دهک‌های چهارم تا نهم قرار دارند.

یارانه نقدی این گروه هر ماه از طریق ۲۸ بانک عامل در سراسر کشور به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود.

در این مرحله، شمار سرپرستان خانوار دریافت‌کننده یارانه بیش از ۱۵ میلیون نفر اعلام شده است؛ بنابراین، تعداد سرپرستان حساب‌دریافت‌کننده با مجموع افراد خانوارهای مشمول تفاوت دارد.

چرا مبلغ واریزی یارانه ممکن است متفاوت باشد؟

سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اعلام کرده است که پرداخت این مرحله با اعمال کسورات مربوط به اقساط تسهیلات و تعهدات مالی سرپرستان خانوار انجام شده است.

این کسورات شامل مواردی مانند اقساط تسهیلات وام اربعین، تسهیلات کرونا و خریدهای اعتباری است. ازاین‌رو، مبلغ نهایی قابل برداشت ممکن است با توجه به تعهدات مالی هر سرپرست خانوار متفاوت باشد.

یارانه‌بگیران چگونه واریزی خود را بررسی کنند؟

سرپرستان خانوارهای دهک‌های چهارم تا نهم می‌توانند برای اطلاع از واریز یارانه مهرماه، موجودی حساب بانکی معرفی‌شده خود را بررسی کنند.

همچنین برای پیگیری وضعیت دهک‌بندی و اطلاعات مرتبط با یارانه نقدی، مراجعه به درگاه‌ها و اطلاعیه‌های رسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها توصیه می‌شود.

بر این اساس، یارانه نقدی مرحله ۱۸۸ مهرماه ۱۴۰۵ برای سرپرستان خانوارهای دهک‌های چهارم تا نهم واریز شده و طبق اعلام سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، قابل برداشت است.

منبع: نورنیوز