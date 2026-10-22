رئیس‌جمهور آمریکا، در اظهاراتی درباره ایران گفت: «ما با ایرانی‌ها مذاکره نمی‌کنیم و به هر حال، به‌زودی اتفاقی خواهد افتاد.»

به گزارش تابناک؛ ترامپ گفت: «بیشتر مردم فکر می‌کنند که ما پس از انتخابات در ایران دست به اقدامی خواهیم زد؛ باید ببینیم چه اتفاقی می‌افتد.»

وی گفت: «اگر ایران سلاح هسته‌ای داشت، ظرف یک روز یا حتی یک ساعت از آن استفاده می‌کرد. اگر ایرانی‌ها سلاح هسته‌ای داشتند، ما روی بشکه‌ای از باروت زندگی می‌کردیم و زندگی‌مان کاملاً متفاوت می‌شد، چون آن‌ها دیوانه‌اند.

رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد: «ما ایران را از نظر نظامی، مالی و از هر طریق دیگری شکست داده‌ایم.» و در ادامه افزود:«من توافق هسته‌ای ایران را که باراک اوباما منعقد کرده بود، لغو کردم؛ زیرا آن توافق راه را برای دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای هموار می‌کرد.»

«ما توانایی ایران برای غنی‌سازی هسته‌ای را از طریق دو عملیات «چکش نیمه‌شب» و «خشم حماسی» نابود کردیم. می‌توانیم همین حالا خارج شویم، اما می‌خواهیم تضمین کنیم که نتایجی که به دست آورده‌ایم، برای مدت طولانی حفظ شوند. آنچه ارتش ما انجام داده، شگفت‌انگیز است و ما همچنان تنگه هرمز را در محاصره نگه داشته‌ایم.»

منبع: الجزیره