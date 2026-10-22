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ترامپ: با ایرانی‌ها مذاکره نمی‌کنیم

رئیس‌جمهور آمریکا، در اظهاراتی درباره ایران گفت: «ما با ایرانی‌ها مذاکره نمی‌کنیم و به هر حال، به‌زودی اتفاقی خواهد افتاد.»
کد خبر: ۱۳۹۹۸۳۸
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2958 بازدید
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۱۹
ترامپ

به گزارش تابناک؛ ترامپ گفت: «بیشتر مردم فکر می‌کنند که ما پس از انتخابات در ایران دست به اقدامی خواهیم زد؛ باید ببینیم چه اتفاقی می‌افتد.»

وی گفت: «اگر ایران سلاح هسته‌ای داشت، ظرف یک روز یا حتی یک ساعت از آن استفاده می‌کرد. اگر ایرانی‌ها سلاح هسته‌ای داشتند، ما روی بشکه‌ای از باروت زندگی می‌کردیم و زندگی‌مان کاملاً متفاوت می‌شد، چون آن‌ها دیوانه‌اند

رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد: «ما ایران را از نظر نظامی، مالی و از هر طریق دیگری شکست داده‌ایم.» و در ادامه افزود:«من توافق هسته‌ای ایران را که باراک اوباما منعقد کرده بود، لغو کردم؛ زیرا آن توافق راه را برای دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای هموار می‌کرد.»

«ما توانایی ایران برای غنی‌سازی هسته‌ای را از طریق دو عملیات «چکش نیمه‌شب» و «خشم حماسی» نابود کردیم.  می‌توانیم همین حالا خارج شویم، اما می‌خواهیم تضمین کنیم که نتایجی که به دست آورده‌ایم، برای مدت طولانی حفظ شوند. آنچه ارتش ما انجام داده، شگفت‌انگیز است و ما همچنان تنگه هرمز را در محاصره نگه داشته‌ایم.»
منبع: الجزیره

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۸
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۹
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۳۰
26
23
پاسخ
نه بابا
دو مانت به باد دادی. به زودی شاهد اتفاقات پاریس در واشنگتن خواهیم بود
مهدی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۳۰
27
17
پاسخ
بعد از اسکندر تو نوبری
بدا به حال وطن فروش
وطن فروش! هر کجا و در هر سوراخی باشی پیدا و اعدام خواهی شد
پاسخ ها
ناشناس
| Canada |
۰۹:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۳۰
فعلا که عراقچی هنوز از مذاکره حرف میزند
ناشناس
|
Canada
|
۰۹:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۳۰
4
24
پاسخ
دیگر نباید گول مذاکره را خورد و این را باید یک تهدید جدی گرفت. با آمدن و برگشتن لاوروف و عاصم منیر، میشد حدس زد که آنها برای درخواست تسلیم کشورمان آمده بودند. ترامپ و نتانیاهو از قبل تصمیم خود را گرفته اند.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۳۰
ترامپ=دزدخالی بند
محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۳۰
20
16
پاسخ
اپستینی بی شرف، به جای حرف مفت و صد من یه غاز، اگر جرأتش رو داری بیا و غلط اضافی کن تا ببینی چه جوری به غلط کردن خواهی افتاد.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۳۰
ترامپ=اسب نجیب نتانیاهو
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۳۰
20
15
پاسخ
درس فراموش نشدنی و عبرت آموز به قمارباز احمق متوهم خواهیم داد
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۳۰
ترامپ=گور کن یانکی
رضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۳۰
20
13
پاسخ
فقط شلیک یک گلوله به کله پوک می تواند حال این دلقک شرور را سر جایش بیاورو
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۳۰
ترامپ=خیک نجاست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۳۰
14
4
پاسخ
همه مردم ایران باید به پیج اینستاگرام ترامپ هجوم برده و انبوهی از فحش‌ها را زیر پست‌هایی که منتشر کرده کامنت کنند.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۳۰
ترامپ=کلاه گشاد حماقت سر یانکی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۳۰
13
15
پاسخ
ابرقدرت را سپردند دست یه کازینو دار . نه آبرویی و نه احترامی .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۳۰
6
3
پاسخ
ترامپ=دلقک برجسته سیرک
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۳۰
5
5
پاسخ
ترامپ بی پدر
بلاخره بابات پیدا کردی یا نه؟
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