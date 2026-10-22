پاسخ بقایی به سخنان وزیر خارجه آمریکا

به گزارش تابناک؛ اسماعیل بقائی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس به سخنان وزیر خارجه آمریکا که ادعا کرده بود " اعتقادات دینی ایرانیان مانع پیشبرد مذاکرات است"، واکنش نشان داد و نوشت: قصور هیات‌حاکمه آمریکا در پایبندی به اصول دیپلماسی و عادت به نقض عهد و تکیه بر زور و فشار چه ربطی به باورهای دینی ایرانیان دارد؟

بقائی در ادامه نوشت: اعتقادات دینی و معنوی به‌خودی‌خود هیچ تزاحمی با عقلانیت سیاسی ندارد، همان‌طور که سکولار بودن تضمین‌کننده خردمندی و واقع‌گرایی نیست. آنچه که موجب بن‌بست در مذاکره منطقی می‌شود، اعتقادات دینی ایران نیست بلکه نتیجه الگوی مذاکراتی آمریکا است که چیزی نیست جز تقلا برای دیکته‌کردن یک‌سویه به‌جای دیپلماسی واقعی.

سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین تاکید کرد: نمی‌توان مطالبه امتیاز کرد اما از امتیازدهی خودداری کرد؛ نمی‌توان شروط خود را دیکته کرد و هیچ وقعی به منافع مشروع طرف مقابل نگذاشت و انتظار یک توافق دیرپا داشت.

بقائی افزود: برای ارزیابی فایده‌مندی دیپلماسی با ایران، به‌جای تفسیرهای دلبخواهی درباره باورهای دینی ایرانیان، باید منافع راهبردی و نگرانی‌های مشروع امنیتی ایران را درک کنید و مهمتر از همه عادت به بدعهدی و پیمان‌شکنی خودتان را درمان کنید.

منبع: ایسنا