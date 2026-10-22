تقابل ایران و آمریکا بسیار شدیدتر خواهد بود

الجزیره در گزارشی تحلیلی با بررسی کاهش چشم‌انداز دیپلماسی و رد پیشنهادهای میانجی‌گری توسط ایران و آمریکا، احتمال تشدید تنش‌ها و وقوع درگیری‌هایی گسترده‌تر و شدیدتر از گذشته میان دو کشور را بررسی کرده است.

به گزارش تابناک؛ الجزیره در گزارشی تحلیلی نوشت که دور بعدی درگیری میان آمریکا و ایران ممکن است شدیدتر از جنگ‌های قبلی باشد؛ زیرا فرصت دیپلماسی رو به کاهش است و دو طرف بیش از گذشته به سمت گزینه نظامی حرکت می‌کنند.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، شامگاه گذشته مدعی شد که واشنگتن در قبال ایران عملکرد خوبی داشته و گفت: «فقط تصمیم نهایی درباره اینکه چگونه می‌خواهیم پیروز شویم، باقی مانده است.» مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، نیز اعلام کرد که دیگر راه‌حل سیاسی با تهران امکان‌پذیر نیست.

در مقابل، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، در دیدار با ژنرال عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، تأکید کرد که آمریکا پیش از ورود به هرگونه مذاکره باید فشارها، تهدیدها و تحریم‌ها را کنار بگذارد.

احتمال حمله گسترده آمریکا

تیم کنستانتین، معاون سردبیر روزنامه واشنگتن‌تایمز، معتقد است اظهارات مقام‌های آمریکایی از احتمال بازگشت واشنگتن به جنگ حکایت دارد. به گفته او، اظهارات روبیو درباره بی‌فایده بودن مذاکرات نشان می‌دهد که حمله‌ای گسترده ممکن است پیش یا پس از انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا انجام شود.

حسن احمدیان، استاد مطالعات خاورمیانه در دانشگاه تهران، نیز معتقد است ایران خود را برای حمله‌ای که مقام‌های آمریکایی مدتی است از آن سخن می‌گویند، در ابعادی گسترده‌تر آماده می‌کند.

به گفته احمدیان، تمرکز تهران بر حفاظت از زیرساخت‌ها، هدف قرار دادن توانمندی‌های نظامی آمریکا در منطقه و افزایش هزینه حضور نظامی واشنگتن است. او همچنین می‌گوید ایران می‌کوشد با تشدید فشارهای اقتصادی ناشی از افزایش قیمت‌ها، افکار عمومی آمریکا را علیه ترامپ تحریک کند؛ وضعیتی که به گفته او، در برخی پایتخت‌های اروپایی نیز مشاهده می‌شود.

آمادگی متفاوت ایران برای دور تازه درگیری

احمدیان معتقد است هرگونه حمله جدید را نمی‌توان مشابه جنگ ۱۲روزه ارزیابی کرد؛ جنگی که با حمله اسرائیل به ایران آغاز شد و آمریکا نیز در ادامه با حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران وارد درگیری شد. به گفته او، تهران در صورت حمله مجدد اسرائیل، آن را بخشی از یک عملیات مشترک آمریکایی ـ اسرائیلی تلقی خواهد کرد.

از سوی دیگر، رد پیشنهادهای میانجی‌گران از سوی دو طرف و بی‌اعتنایی ترامپ به ابتکارهای تهران، احتمال ازسرگیری درگیری‌ها را افزایش داده است. محمد الشرقاوی، استاد حل‌وفصل منازعات بین‌المللی، معتقد است بازگشت به جنگی شدیدتر اکنون محتمل‌تر شده است.

به گفته الشرقاوی، ترامپ ظاهرا بر این باور است که فشار اقتصادی علیه ایران نتیجه داده و می‌توان با تشدید فشار نظامی، جنگ را به نفع واشنگتن پایان داد. بهبود روابط او با بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، نیز از عواملی است که می‌تواند احتمال ازسرگیری درگیری‌ها را افزایش دهد.

این تحلیلگر در ادامه تأکید کرد که ترامپ نشانه‌ای از پایان تقابل بروز نداده و دو طرف نیز پیشنهادهای میانجی‌گران را نپذیرفته‌اند؛ وضعیتی که از نگاه او، حاکی از تمایل واشنگتن و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به رویارویی نظامی شدیدتر است.

منبع :ایلنا