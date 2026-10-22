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تاثیر دارو‌های نقص توجه پیشگیری از مرگ زودرس

نتایج یک مطالعه نشان داده است که دارو‌های اختلال نقص توجه/بیش‌فعالی (ADHD) ممکن است در برابر خطر مرگ زودرس محافظت ایجاد کنند.
کد خبر: ۱۳۹۹۸۲۹
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به گزارش تابناک؛ یک مطالعه در انگلیس که در نشریه «JAMA Network Open» منتشر شده، نشان می‌دهد که دارو‌های مورد استفاده برای درمان «اختلال نقص توجه/بیش‌فعالی» (ADHD) ممکن است خطر مرگ زودرس را در افراد مبتلا به این عارضه کاهش دهند.

 

پژوهشگران داده‌های مربوط به ۱۵.۹ میلیون نفر را که از مطالعات انجام‌شده بین سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۵ گردآوری شده بود، مورد تحلیل قرار دادند. آنها نرخ مرگ‌ومیر را در میان افراد مبتلا به ADHD و افراد فاقد این اختلال مقایسه کردند و هم‌زمان رابطه میان درمان دارویی و خطر مرگ زودرس را ارزیابی نمودند.

 

یافته‌ها نشان داد که احتمال مرگ (به هر دلیلی) در افراد مبتلا به ADHD، ۷۰ درصد بیشتر از افراد فاقد این اختلال است. به‌طور مشخص، خطر مرگ ناشی از خودکشی ۹۰ درصد، خطر مرگ ناشی از آسیب‌دیدگی‌ها ۵۰ درصد و خطر مرگ بر اثر علل طبیعی ۳۰ درصد بیشتر بوده است.

 

در عین حال، استفاده از دارو‌های تجویز شده برای ADHD با کاهش خطر مرگ (به هر دلیلی) مرتبط بود. با این حال، از آنجا که پژوهشگران اثربخشی انواع خاصی از این دارو‌ها را با یکدیگر مقایسه نکرده‌اند، نتوانستند مشخص کنند که کدام دارو‌های خاص بیشترین فایده را دارند.

 

پژوهشگران خاطرنشان می‌کنند که نرخ بالاتر مرگ‌ومیر در میان افراد مبتلا به ADHD ممکن است با عوامل متعددی مرتبط باشد؛ برای مثال، مشکلات تمرکز می‌تواند احتمال وقوع حوادث را افزایش دهد، در حالی که تکانشگری (رفتار‌های ناگهانی و بدون فکر) می‌تواند کنترل رفتار‌های پرخطر را دشوارتر سازد. نویسندگان این مطالعه معتقدند که یافته‌های آنان بر اهمیت تشخیص زودهنگام، درمان و حمایت از افراد مبتلا به ADHD تأکید دارد.

 

منبع: Lenta.ru

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