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ایران حمله آمریکا و اسرائیل را مفروض می‌داند

یک مقام ارشد امنیتی تأکید کرد: در صورت ترور مقامات و کشتار مردم، ایران اهداف سیاسی آمریکا و زیرساخت‌های مشارکت‌کنندگان در جنگ را هدف مشروع می‌داند
کد خبر: ۱۳۹۹۸۲۸
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جنگ ایران و آمریکا

به گزارش تابناک، یک مقام ارشد امنیتی در تهران گفت: ایران حمله آمریکا و اسرائیل را مفروض می‌داند و ژست‌های دیپلماتیک آمریکا را فاقد اعتبار تلقی می‌کند؛ این برداشت به‌ویژه بعد از سخنرانی روبیو در آتن که پوششی تاریخی-تمدنی به جنگ آمریکا  عليه ایران داده است، تشدید گردیده است. 

رهبران و نخبگان سیاسی و فکری ایران به نحو بی‌سابقه‌ای به این جمعبندی رسیده‌اند که سیاست خاورمیانه‌ای آمریکا از تل‌آویو خط‌دهی می‌شود و اسرائیل هم به هیچ عنوان اجازه هیچگونه راه حل دیپلماتیک را به آمریکا نمی‌دهد چراکه برای ترامپ، اسرائیل اول است!

ایران همین حالا خود را در جنگ با آمریکا می‌بیند و محاصره اقتصادی و دریایی و محددویت هوایی آمریکا را ادامه تجاوز نظامی می‌داند که از ۹ اسفند شروع شده است. بر همین اساس، فشار زیادی در لایه‌های مختلف مردم برای اقدام قاطع جهت شکستن محاصره بر مبنای دفاع مشروع وجود دارد. 

به‌گفتهٔ این مقام امنیتی، ایران به رده‌های مختلف عملیاتی خود ابلاغ کرده است که چنانچه دور دیگری از جنگ گسترده از جمله موج ترور مقامات و قتل مردم رخ بدهد، ایران اقدام براساس بانک اهداف سیاسی آمریکا و مشارکت‌کنندگان در جنگ را علاوه بر زیرساخت‌های آن‌ها، هدف مشروع تلقی خواهد کرد.

منبق: فارس

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