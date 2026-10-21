جهش سنگین قیمت گاز در اروپا

بر اساس گزارش اکونومیکس، میانگین قیمت گاز طبیعی در اروپا در ماه سپتامبر با افزایش ۲۱ درصدی نسبت به ماه قبل و رشد ۱۳۱ درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، به ۲۵.۴۹ دلار به ازای هر میلیون واحد حرارتی رسید.