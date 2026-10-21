جهش سنگین قیمت گاز در اروپا
بر اساس گزارش اکونومیکس، میانگین قیمت گاز طبیعی در اروپا در ماه سپتامبر با افزایش ۲۱ درصدی نسبت به ماه قبل و رشد ۱۳۱ درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، به ۲۵.۴۹ دلار به ازای هر میلیون واحد حرارتی رسید.
کد خبر: ۱۳۹۹۸۲۷| |
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به گزارش تابناک و بر اساس گزارش اکونومیکس، میانگین قیمت گاز طبیعی در اروپا طی ماه سپتامبر سال جاری میلادی افزایش قابلتوجهی را تجربه کرده است.
طبق این گزارش، میانگین قیمت گاز طبیعی در اروپا بر پایه شاخص اعلامشده در ماه سپتامبر به ۲۵.۴۹ دلار به ازای هر میلیون واحد حرارتی رسید.
همچنین میانگین قیمت گاز در کانون معاملاتی اروپا در ماه سپتامبر نسبت به ماه قبل ۲۱ درصد افزایش یافته است.
بر اساس آمار منتشرشده، قیمت این حامل انرژی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته نیز رشد ۱۳۱ درصدی داشته است که از جهش قابلتوجه قیمت گاز طبیعی در اروپا حکایت دارد.
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