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شیفر

حمله پهپادی به میدان نفتی در شرق عربستان

وزارت انرژی عربستان حمله پهپادی به منطقه نفتی در شرق این کشور را تأیید کرد.
کد خبر: ۱۳۹۹۸۲۶
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پهپاد

به گزارش تابناک به نقل از شبکه الجزیره، وزارت انرژی عربستان سعودی با تأیید حمله پهپادی به منطقه نفتی شیبه در منطقه شرقیه این کشور، اعلام کرد که این فروند پهپاد تلاش داشت که این میدان را هدف قرار دهد که رهگیری شد.

این وزارتخانه همچنین مدعی شد که به دنبال این حمله دو نفر از افراد مقیم این کشور که به تابعیت آنها اشاره نشده، کشته شدند.

وزارت انرژی عربستان همچنین مدعی شد که رهگیری پهپاد هیچ تأثیری بر روند عملیات و فعالیت‌های میدان نفتی شیبه نداشته است.

 

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