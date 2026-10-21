حمله پهپادی به میدان نفتی در شرق عربستان

به گزارش تابناک به نقل از شبکه الجزیره، وزارت انرژی عربستان سعودی با تأیید حمله پهپادی به منطقه نفتی شیبه در منطقه شرقیه این کشور، اعلام کرد که این فروند پهپاد تلاش داشت که این میدان را هدف قرار دهد که رهگیری شد.

این وزارتخانه همچنین مدعی شد که به دنبال این حمله دو نفر از افراد مقیم این کشور که به تابعیت آنها اشاره نشده، کشته شدند.

وزارت انرژی عربستان همچنین مدعی شد که رهگیری پهپاد هیچ تأثیری بر روند عملیات و فعالیت‌های میدان نفتی شیبه نداشته است.