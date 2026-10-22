مواظب این حشره موذی در رختخواب باشید!

به گزارش تابناک، محیط خانه، که باید امن‌ترین پناهگاه ما باشد، گاهی به میدان نبرد کوچک اما خطرناکی برای حشرات تبدیل می‌شود.

بسیاری از ما گزش حشرات را صرفاً یک مزاحمت گذرا و همراه با خارش می‌دانیم، اما واقعیت این است که هر نیش می‌تواند پیامد متفاوتی، از حساسیت‌های پوستی تا بیماری‌های مختلف، داشته باشد.

ساس رختخواب: این حشرات متخصصِ نیش زدن در زمان استراحت هستند. گزش آن‌ها معمولاً به صورت خطی یا خوشه‌ای است. اگرچه ساس‌ها مستقیماً بیماری انتقال نمی‌دهند، اما باعث ایجاد استرس شدید، بی‌خوابی مزمن و واکنش‌های آلرژیک بسیار قوی در پوست می‌شوند.



پشه‌ها: خطرناک‌ترین حشرات خانگی که فراتر از خارش عمل می‌کنند. آن‌ها ناقلان اصلی ویروس‌های جهانی مانند تب دنگی، زیکا و مالاریا هستند. یک نیش ساده می‌تواند از یک التهاب موقت به یک بیماری ویروسی جدی تبدیل شود.



کنه و حشرات ریز: این موجودات با نفوذ به لایه‌های پوست، می‌توانند باکتری‌ها و انگل‌ها را مستقیماً وارد جریان خون کنند که منجر به بیماری‌هایی نظیر بیماری لایم می‌شود.

پیشگیری از ورود حشرات از طریق نظافت دقیق، استفاده از توری پنجره‌ها و کنترل رطوبت محیط، اولین خط دفاعی شماست.

الهام شیخی غیور، فوق تخصص پوست بیان کرد: بخشی از این موجودات، ناقل بیماری‌های بین انسان و دام هستند و عوامل ویروسی، باکتریایی یا انگلی را منتقل می‌کنند که در این حالت، انسان به عنوان میزبان ثانویه درگیر بیماری‌های متفاوتی می‌شود؛ این مبحث جای خود را دارد و بسیار مهم است. اما درصد بسیار بالایی از گزش‌ها، اصلاً ناقل بیماری نیستند و صرفاً یک واکنش موضعی در محل گزش ایجاد می‌کنند.

شیخی غیور درباره اینکه این واکنش‌های موضعی معمولاً به چه شکلی روی پوست ظاهر می‌شوند و آیا مردم باید با دیدن این ضایعات نگران شوند؟ تصریح کرد: نکته بسیار مهم همینجاست؛ دیدن یک ضایعه نباید باعث ترس و وحشت افراد از ابتلا به بیماری‌های خطرناک شود. این واکنش‌ها گاهی به محل نیش محدود می‌ماند و گاهی به سایر قسمت‌های بدن هم کشیده می‌شود.

وی ابراز کرد: این ضایعات کوچک ممکن است در برخی افراد با خارش شدید، در برخی دیگر با علائم التهابی موضعی و حتی گاهی به صورت تاول در محل ضایعه بروز پیدا کند.

در مورد ساس رختخواب چه نکاتی باید رعایت شود؟

این متخصص پوست درباره اینکه یکی از موارد آزاردهنده‌ای که گاهی در محیط‌های خاص شیوع پیدا می‌کند، «ساس رختخواب» است، خاطرنشان کرد: کاملاً درست است. یکی از مواردی که شیوع بالایی دارد و ارتباط مستقیمی با سطح بهداشت و پاکسازی محیط دارد، «ساس رختخواب» است. به دلیل زادآوری بالای این حشرات، ممکن است در فصل‌های خاص یا مناطق پرجمعیت مثل سربازخانه‌ها، هتل‌ها، مسافرخانه‌ها و خوابگاه‌ها، جمعیت آن‌ها زیاد شود.

وی متذکر شد: در این شرایط، افراد با خارش‌های شدید و واکنش‌های پوستی مراجعه می‌کنند. در مواجهه با این مشکل، مدیریت مراکز کنترل عفونت باید فوراً وارد عمل شود و اقداماتی مانند سم‌پاشی محیط و شناسایی مناطق آلوده را انجام دهد.

شیخی غیور تاکید کرد: حواستان باشد که محل گزش را بیش از حد تحریک نکنید و نخارانید؛ چون این کار باعث سوار شدن عفونت‌های ثانویه روی پوست می‌شود. خیلی وقت‌ها مثل یک پشه گزیدگی ساده، فرد دچار خارش موضعی می‌شود و بعد از چند روز بدون هیچ مشکلی خوب می‌شود.

وی متذکر شد: اما اگر خارش، التهاب، سوزش و انتشار ضایعات زیاد بود و فرد را اذیت کرد، حتماً باید برای دریافت درمان مناسب به پزشک متخصص پوست مراجعه کند تا موضوع به خوبی حل شود.

منبع: فارس