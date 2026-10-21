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ترامپ: به پایان جنگ اوکراین نزدیک هستیم

رئیس‌جمهور آمریکا ادعا کرد جنگ اوکراین بیش از پیش به خاتمه خود نزدیک شده است.
کد خبر: ۱۳۹۹۸۲۴
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ترامپ

به گزارش تابناک به نقل از. شبکه خبری فاکس نیوز، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا شامگاه چهارشنبه طی سخنرانی در کاخ سفید گفت: جنگ در اوکراین رو به پایان است و احتمال خاتمه آن بیش از هر زمان دیگری است.

بنا بر این گزارش، رئیس‌جمهور آمریکا در ادامه گفت: من با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه  در مورد حل‌وفصل جنگ اوکراین صحبت می‌کردم که خودم فکر می‌کنم به آن نزدیک‌تر شده‌ایم. شاید اکنون نزدیک‌ترین مرحله‌ای بوده که تا به حال بوده‌ایم.

ترامپ با اشاره به تماس‌های طرف آمریکایی با روسیه، به خبرنگاران گفت: ما در حال مذاکره با روسیه هستیم تا جنگ اوکراین را متوقف کنیم. همچنین من حاضر نیستم روند صلح در اوکراین را مختل کنیم.

گفتنی است، استیو ویتکاف، فرستاده ویژه ریاست‌جمهوری آمریکا پیشتر ضمن آنکه دیدارش با رئیس‌جمهور روسیه را «سازنده» توصیف کرد، به احتمال مذاکرات سه‌جانبه مسکو، واشنگتن و کی‌یف پرداخت.

 یوری اوشاکوف، دستیار کرملین نیز ضمن آنکه دیدار پوتین و ویتکاف را «جامع و ملموس» خواند، گفت که آنها درباره وضعیت غرب آسیا و همچنین ایران گفت‌وگو و رایزنی کردند.

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