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حمله جدید «بمب هوشمند» به سرطان پستان!

درمانی معروف به «بمب هوشمند» در جدیدترین آزمایش پیش‌بالینی خود با موفقیت به سرطان پستان سه‌گانه منفی حمله کرد.
کد خبر: ۱۳۹۹۸۲۲
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درمان سرطان

به گزارش تابناک به نقل از مدیکال ‌اکسپرس، آزمایش پیش‌بالینی جدید پژوهشگران آمریکایی نشان می‌دهد که حمله به سرطان پستان سه‌گانه منفی از دو طریق می‌تواند سلول‌های سرطانی را از بین ببرد، رشد تومور را کند سازد و پیشروی سرطان را محدود کند.

پژوهشگران مرکز جامع سرطان «دانشگاه ایالتی اوهایو»(Ohio State University)، «بیمارستان سرطان آرتور جی. جیمز»(Arthur G. James Cancer Hospital) و «موسسه پژوهشی ریچارد جی. سولوو»(OSUCCC-James) این روش را ارائه داده‌اند. این یافته‌ها می‌توانند به هدایت درمان‌های جدید برای این نوع سرطان پستان که به سختی درمان می‌شود، کمک کنند.

دکتر «شیائوگوانگ لیو»(Xiaoguang Liu) از پژوهشگران این پروژه گفت: این پژوهش به یک روش جدید احتمالی برای مبارزه با سرطان پستان سه‌گانه منفی از طریق همراه کردن داروی هدفمند «بمب هوشمند» با درمانی اشاره دارد که کارخانه‌های انرژی سلول‌های سرطانی را تعطیل می‌کند. این نتایج، گام اولیه هستند. اگر این روش در بررسی‌های آزمایشگاهی و آزمایش‌های بالینی به کار خود ادامه دهد، می‌تواند به ارائه درمان موثرتر با عوارض جانبی کمتر نسبت به درمان‌های کنونی کمک کند.

این پژوهش به دانشمندان کمک می‌کند تا درک بهتری را از چگونگی زنده ماندن سرطان پستان سه‌گانه منفی در طول درمان داشته باشند. این پژوهش نشان می‌دهد که وقتی یک درمان مستقیماً دارو را به سلول‌های سرطانی می‌رساند و درمان دیگر به قطع منبع انرژی آنها منجر می‌شود، سرطان ممکن است آسیب‌پذیرتر باشد.

سرطان پستان سه‌گانه منفی، گیرنده‌های استروژن یا پروژسترون ندارد و سطح بالایی از پروتئین HER2 را نیز شامل نمی‌شود. بسیاری از داروهای سرطان پستان با هدف قرار دادن یکی از این ویژگی‌ها عمل می‌کنند. از آنجا که سرطان پستان سه‌گانه منفی فاقد این اهداف است، درمان‌های هدفمند کمتری در دسترس قرار دارند. همچنین، بیشتر احتمال دارد که سرطان پستان سه‌گانه منفی پس از درمان گسترش یابد و بازگردد. این می‌تواند به بقای بلندمدت ضعیف‌تر منجر شود.

حمله به سلول‌های سرطان همزمان با دو روش درمان

پژوهشگران دو روش درمانی را که به شیوه‌های متفاوتی به سرطان حمله می‌کنند، ترکیب کردند. روش اول، یک ترکیب آنتی‌بادی-دارو یا ADC بود که پروتئین CD276 روی سطح برخی از سلول‌های سرطانی را هدف قرار می‌داد. روش دوم، روش یک ژن‌درمانی موسوم به cmLumiOpto بود که میتوکندری‌ها - ساختارهایی که برای سلول‌ها انرژی تولید می‌کنند - را مختل می‌کند.

در دو مدل آزمایش پیش‌بالینی از سرطان پستان سه‌گانه منفی، این ترکیب توانست سلول‌های سرطانی را از بین ببرد، رشد تومور را کند سازد و پیشروی سرطان را به طور مؤثرتری نسبت به هر دو درمان به تنهایی کاهش دهد. نتایج این آزمایش نشان می‌دهند که حمله به CD276 و منبع انرژی سلول‌های سرطانی می‌تواند روش سودمندی برای مطالعه سرطان پستان سه‌گانه منفی باشد.

پژوهشگران هشدار دادند که نتایج حاصل از مدل‌های پیش‌بالینی همیشه درباره انسان‌ها صدق نمی‌کنند. این مدل‌ها ممکن است همه اتفاقاتی را که در سرطان پستان سه‌گانه منفی انسانی رخ می‌دهد، نشان ندهند. پژوهشگران هنوز باید بهترین دوزهای دارو و برنامه‌های درمانی را پیدا کنند. پژوهش‌های آینده باید ایمنی بلندمدت، عوارض جانبی احتمالی و توانایی تومورها در توقف پاسخ به درمان را نیز بررسی کنند.

این پژوهش در مجله «Cell Reports Medicine» به چاپ رسید.

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