به گزارش تابناک، روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی اعلام کرد:

«به اطلاع متقاضیان ثبت‌نام بدون آزمون ویژه استعدادهای درخشان مقطع کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۵ دانشگاه آزاد اسلامی می‌رساند، ثبت‌نام از ۲۹ مهر آغاز و تا جمعه ۸ آبان ادامه خواهد داشت.

داوطلبین با مراجعه به سامانه ثبت‌نام الکترونیکی مرکز سنجش، پذیرش و فارغ التحصیلی به آدرس www.azmoon.org پس از مطالعه دفترچه راهنما و در صورت داشتن شرایط ویژه استعدادهای درخشان مقطع کارشناسی ارشد، ابتدا نسبت به خرید کارت اعتباری اقدام و سپس با ورود به سامانه نسبت به ثبت‌نام و انتخاب رشته/ محل‌های درخواستی اقدام کنند.

داوطلبان لازم است پس از انتخاب رشته/ محل، کدرهگیری و نسخه چاپی ثبت‌نام خود را تهیه و تا زمان اعلام نتایج نزد خود حفظ کنند.»