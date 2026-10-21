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ثبت‌نام بدون آزمون ارشد دانشگاه آزاد آغاز شد

ثبت‌نام بدون آزمون ویژه استعدادهای درخشان مقطع کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۵ دانشگاه آزاد اسلامی از ۲۹ مهر آغاز شده و متقاضیان تا ۸ آبان فرصت دارند در سامانه دانشگاه آزاد ثبت‌نام کنند.
کد خبر: ۱۳۹۹۸۲۰
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دانشگاه آزاد

به گزارش تابناک، روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی اعلام کرد:

«به اطلاع متقاضیان ثبت‌نام بدون آزمون ویژه استعدادهای درخشان مقطع کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۵ دانشگاه آزاد اسلامی می‌رساند، ثبت‌نام از  ۲۹ مهر آغاز و تا جمعه ۸ آبان ادامه خواهد داشت.

داوطلبین با مراجعه به سامانه ثبت‌نام الکترونیکی مرکز سنجش، پذیرش و فارغ التحصیلی به آدرس www.azmoon.org پس از مطالعه دفترچه راهنما و در صورت داشتن شرایط ویژه استعدادهای درخشان مقطع کارشناسی ارشد، ابتدا نسبت به خرید کارت اعتباری اقدام و سپس با ورود به سامانه نسبت به ثبت‌نام و انتخاب رشته/ محل‌های درخواستی اقدام کنند.

داوطلبان لازم است پس از انتخاب رشته/ محل، کدرهگیری و نسخه چاپی ثبت‌نام خود را تهیه و تا زمان اعلام نتایج نزد  خود حفظ کنند.»

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