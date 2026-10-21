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مصدومیت شدید دانش‌آموز نوجوان به دست معلم + عکس

چهارشنبه ۲۹ مهرماه در یکی از دبیرستان‌های دهبکری شهرستان بم، ورود یک دانش‌آموز کلاس یازدهم برای پرسش درباره برگزاری کلاس درس، به درگیری فیزیکی با معلم و مصدومیت شدید وی از ناحیه سر و صورت منجر شد.
کد خبر: ۱۳۹۹۸۱۸
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مصدومیت دانش آموز

به گزارش تابناک، امیرحسین پس از اتمام زنگ ورزش، برای اطلاع از وضعیت برگزاری زنگ آخر به پشت در کلاس دوازدهم مراجعه کرده و بر اساس اظهارات شاهدان، پس از زدن درب و طرح پرسش، برخی دانش‌آموزان او را به داخل کلاس هُل دادند که در پی این اتفاق، معلم کلاس با دسته صندلی به این دانش‌آموز حمله‌ور شده و وی را از ناحیه سر و صورت دچار جراحت و مصدومیت کرد.

علی افشاری‌پور پدر این دانش‌آموز در تشریح جزئیات این حادثه گفت: فرزندم صرفاً برای پرسیدن سؤال درباره برگزاری کلاس وارد فضای کلاس شده بود که تعدادی از دانش‌آموزان او را به داخل هل دادند. متأسفانه معلم کلاس بدون بررسی ماجرا، با دسته صندلی به سر و صورت فرزندم کوبیده و او را به‌شدت مجروح کرد.

وی با اشاره به سوابق این معلم مدعی شد: سال گذشته نیز همین معلم با پرخاشگری لفظی، گلوی فرزندم را به‌گونه‌ای فشرد که نزدیک بود خفه شود و در آن زمان نیز سایر معلمان با دخالتشان، امیرحسین را نجات دادند. 

پدر این دانش‌آموز ضمن درخواست پیگیری قاطعانه از سوی مراجع ذی‌صلاح بیان کرد: قانون باید با این معلم خاطی برخورد جدی داشته باشد.

 رئیس آموزش و پرورش بم: خط قرمز ما کرامت انسانی است

حسام فراهانی رئیس آموزش و پرورش شهرستان بم درباره حادثه ضرب‌وشتم دانش‌آموز «امیرحسین افشاری‌پور» اظهار کرد: از آنجا که خط قرمز آموزش و پرورش کرامت انسانی است، این موضوع را با جدیت پیگیری می‌کنیم.

وی افزود: تلاش بر این است تا روند بررسی این پرونده از سوی مراجع ذی‌ربط تا حصول نتیجه نهایی ادامه داشته باشد.

رئیس آموزش و پرورش بم با تأکید بر اینکه احقاق حق در این پرونده با دقت دنبال می‌شود، تصریح کرد: ما به دنبال اجرای عدالت هستیم و اجازه نمی‌دهیم حقی از کسی ضایع شود.

منبع: ایسنا

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