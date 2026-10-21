مرز ریمدان پاکستان به روی ایران بازگشایی شد

مبادلات تجاری با پاکستان، در مرز ریمدان ازسرگیری شده و تبادل کالاهای فسادپذیر و محصولات تره‌بار آغاز شد.

به گزارش تابناک، مرز ریمدان در جنوب سیستان و بلوچستان پس از بروز مشکلات در روند مبادلات تجاری با پاکستان، بار دیگر شاهد ازسرگیری تبادل کالاهای فسادپذیر و محصولات تره‌بار است؛ گشایشی اولیه که می‌تواند از تشدید خسارت تجار و صادرکنندگان جلوگیری کند و زمینه را برای بازگشت تدریجی فعالیت‌های تجاری در این گذرگاه مرزی فراهم سازد.

در پی بروز مشکلاتی در مرز ریمدان و تغییرات اعلام‌شده از سوی پاکستان در شرایط تعرفه‌های گمرکی و بانکی، روند صادرات کالا از این گذرگاه با موانعی مواجه شد؛ مسئله‌ای که به‌ویژه برای محموله‌های فسادپذیر و تره‌بار، به دلیل محدودیت زمانی نگهداری، اهمیت بیشتری داشت و ضرورت پیگیری فوری برای رفع مشکلات را دوچندان می‌کرد.

در همین راستا، رایزنی میان مسئولان ایرانی و طرف پاکستانی برای بررسی موانع و تسهیل روند مبادلات تجاری آغاز شد و اکنون با دستیابی به توافق اولیه، تبادل کالاهای فسادپذیر و تره‌بار در اولویت قرار گرفته است.

توافق سه‌ساعته در نقطه صفر مرزی؛ آغاز دوباره تبادل تره‌بار

محمدسعید اربابی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار، از توافق با مقامات پاکستانی برای ازسرگیری مبادلات تجاری در مرز ریمدان خبر داد و اظهار کرد: در نشست سه‌ساعته با طرف پاکستانی در نقطه صفر مرزی ریمدان ـ گبد، درباره ازسرگیری مبادلات تجاری توافق شد و تبادل کالاهای فسادپذیر و تره‌بار از سر گرفته شد.

وی با اشاره به اهمیت استمرار تجارت میان دو کشور افزود: پیش‌بینی می‌شود مرز ریمدان طی چند روز آینده به شرایط قبلی بازگردد و فعالیت‌های تجاری در این گذرگاه مرزی به روال عادی ادامه یابد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار با تأکید بر نقش مبادلات مرزی در توسعه اقتصادی و همکاری‌های دوجانبه تصریح کرد: تجارت مرزی در راستای توسعه اقتصادی و همکاری متقابل ایران و پاکستان متوقف نخواهد شد.

کالاهای فسادپذیر در اولویت؛ صادرات سایر محصولات در انتظار هماهنگی

عبدالسلیم حوت، مدیر بازارچه مرزی ریمدان دشتیاری، نیز از آغاز رایزنی با مقامات گمرک گبد پاکستان برای رفع مشکلات صادراتی و تسهیل تردد کالا از این مرز خبر داد و اظهار کرد: در پی بروز مشکلات در مرز ریمدان و اعلام تغییراتی از سوی پاکستان در شرایط تعرفه‌های گمرکی و بانکی، پیگیری‌ها برای رفع موانع و بازگشت روند صادرات به شرایط عادی، با تأکید مقام عالی دولت در استان آغاز شده است.

حوت افزود: در همین راستا، رایزنی با مقامات گمرک گبد پاکستان با هدف بررسی مشکلات موجود، رفع موانع و تسهیل روند تردد و صادرات کالا انجام شده و مذاکرات برای دستیابی به راهکارهای عملیاتی ادامه دارد.

مدیر بازارچه مرزی ریمدان دشتیاری با اشاره به توافقات اولیه گفت: محموله‌های فسادپذیر و محصولات تره‌بار به دلیل محدودیت زمانی نگهداری و ضرورت جلوگیری از خسارت به تجار و صادرکنندگان، در اولویت رسیدگی قرار گرفته‌اند.

وی بیان کرد: پس از انجام مراحل اداری و هماهنگی‌های مورد نیاز، زمینه ازسرگیری صادرات سایر کالاها نیز طی روزهای آینده فراهم خواهد شد.

حوت همچنین تأکید کرد که پیگیری‌ها برای رفع مشکلات موجود ادامه دارد و نتیجه نهایی رایزنی‌ها و اقدامات انجام‌شده پس از مشخص شدن جزئیات اطلاع‌رسانی خواهد شد.

ازسرگیری واردات و صادرات کالا

‌شکری بلوچ سرپرست منطقه منفصله منطقه آزاد ریمدان در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در دشتیاری از بازگشایی مرز ریمدان و ازسرگیری واردات و صادرات کالا میان ایران و پاکستان پس از چند روز وقفه خبر داد و اظهار داشت: در پی رایزنی‌های انجام‌شده با کشور پاکستان، فعالیت تجاری در مرز ریمدان از عصر امروز از سر گرفته شد.

وی افزود: در حال حاضر عملیات ترخیص و ارسال کامیون‌های حامل کالا که از چند روز گذشته و به‌دلیل بسته شدن مرز در این منطقه متوقف مانده بودند، در حال انجام است.

ریمدان؛ گذرگاه مهم تجارت ایران و پاکستان

مرز ریمدان در شهرستان دشتیاری و در جنوب سیستان و بلوچستان، یکی از گذرگاه‌های مهم تجاری ایران و پاکستان به شمار می‌رود؛ مرزی که فعالیت آن علاوه بر تسهیل مبادلات میان دو کشور، در رونق اقتصادی منطقه و تقویت ظرفیت‌های تجاری جنوب استان نقش دارد.

ازسرگیری تبادل کالاهای فسادپذیر در این مرز، نخستین گام برای بازگشت تدریجی مبادلات به شرایط عادی محسوب می‌شود؛ با این حال، تداوم گشایش ایجادشده به نتیجه مذاکرات، رفع موانع تعرفه‌ای و بانکی و فراهم شدن هماهنگی‌های لازم برای صادرات سایر کالاها وابسته است.

اکنون باید دید توافق اولیه در ریمدان تا چه اندازه می‌تواند به رفع پایدار مشکلات تجاری و بازگشت کامل فعالیت‌ها در این گذرگاه مرزی منجر شود؛ موضوعی که برای تجار، صادرکنندگان و فعالان اقتصادی منطقه اهمیت ویژه‌ای دارد.

منبع: تسنیم