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تشدید آلودگی هوای دهلی به خاطر آتش بازی

دولت دهلی امروز (چهارشنبه) هم‌زمان با افت کیفیت هوا به سطح «نامطلوب»، محدودیت‌هایی را برای استفاده از زغال، هیزم و ژنراتورهای دیزلی در رستوران‌ها، هتل‌ها و اماکن مشابه اعمال کرد.
کد خبر: ۱۳۹۹۸۰۶
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آلودگی هوا هند

به گزارش تابناک به نقل از شینهوا، منابع هواشناسی بین المللی اعلام کردند شاخص کیفیت هوا (AQI) در پایتخت هند و حومه آن طی ۲۴ ساعت گذشته از حدود ۱۸۰ به نزدیک ۳۰۰ افزایش یافته است؛ به‌طوری که در برخی مناطق از جمله شهر «گوروگرام» در مجاورت پایتخت، این شاخص عصر چهارشنبه به ۳۱۳ رسید.

علت این افت کیفیت هوا، استفاده از مواد آتش‌زا و ترقه در جریان جشنواره «دوسهرا» عنوان شده است. همچنین انتظار می‌رود با نزدیک شدن به جشنواره «دیوالی» که امسال در ۸ نوامبر برگزار می‌شود و افزایش استفاده مردم از مواد آتش‌زا، کیفیت هوای دهلی در روزهای آینده باز هم بدتر شود.

وزیر محیط زیست دهلی ضمن اعلام این محدودیت‌ها گفت: مرحله اول طرحِ اقدام واکنشی مرحله‌بندی‌شده (GRAP-1)، از امروز به اجرا درآمده است.

بنا بر این گزارش، محدودیت‌های مرحله اول این طرح شامل ممنوعیت استفاده از زغال یا هیزم در هتل‌ها، رستوران‌ها و غذاخوری‌های کنار جاده‌ای و همچنین ممنوعیت کامل سوزاندن زباله‌ها، پلاستیک‌ها و پسماندهای جامد شهری در فضای باز است.

این مقام مسئول همچنین اعلام کرد تمامی ادارات دولتی و خصوصی موظف‌اند سیاست «دورکاری» را برای ۵۰ درصد از کارکنان خود اعمال کنند.

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برچسب ها
هند آلودگی هوا مواد آتش زا دود جشنواره دیوالی هوای نامطلوب
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