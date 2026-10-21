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استیکر‌های واتس‌اپ صوتی شد

استیکر‌های صوتی، قابلیت جدید و جذاب واتس‌اپ هستند؛ البته بازطراحی کادر نوشتن پیام نیز شاید کاربردی‌ترین تغییر این پیام‌رسان باشد.
کد خبر: ۱۳۹۹۷۹۹
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واتساپ

به گزارش تابناک، استیکر‌های واتس‌اپ به کاربران کمک کرده‌اند تا بدون نوشتن حتی یک کلمه، احساساتی از خشم و عصبانیت گرفته تا تصمیم‌های عجیب زندگی را بیان کنند. حالا این پیام‌رسان می‌خواهد به این تصاویر کوچک صدا هم ببخشد.

 

به نقل از دیجیتال‌ترندز، واتس‌اپ در حال آزمایش قابلیت «استیکر‌های صوتی» در نسخه اندروید است که به کاربران اجازه می‌دهد به استیکر‌های ساخته شده از تصاویر و ویدئوها، صدای دلخواه خود را اضافه کنند. این اپلیکیشن همچنین روی حذف حاشیه استیکر‌ها و بازطراحی کادر نوشتن پیام در چت‌ها کار می‌کند.

 

قابلیت استیکر‌های صوتی نخستین بار توسط وب‌سایت «WABetaInfo» در نسخه آزمایشی ۲.۲۶.۴۱.۳ واتس‌اپ برای اندروید شناسایی شد. پس از آن، وب‌سایت «Android Authority» با بررسی فایل نصبی نسخه ۲.۲۶.۴۱.۱۱ این برنامه، موفق شد این قابلیت را فعال کند و نمای دقیق‌تری از نحوه عملکرد احتمالی استیکر‌های صوتی ارائه دهد.

 

برای استیکر‌هایی که از تصاویر ثابت ساخته می‌شوند، واتس‌اپ ممکن است نمادی به شکل موج صدا اضافه کند تا کاربران بتوانند صدای خود را ضبط کنند یا یک فایل صوتی از قبل آماده شده را انتخاب کنند.

 

مدت زمان این فایل‌های صوتی می‌تواند حداکثر ۱۰ ثانیه باشد و دریافت‌کنندگان نیز با لمس نماد صدا، امکان پخش آن را خواهند داشت.

 

این مدت زمان برای ضبط یک نفس عمیق و نمایشی، پخش صدای معروف یک میم یا حتی ارسال یک پیام صوتی که هیچ‌کس درخواستش را نکرده، اما قرار است همه اعضای گروه آن را بشنوند، کافی است.

 

علاوه بر این، استیکر‌های متحرکی که از ویدئو‌ها ساخته می‌شوند نیز ممکن است به قابلیت مشابهی مجهز شوند و به طور خودکار، پنج ثانیه از صدای ویدئوی اصلی را همراه خود داشته باشند.

 

کاربران می‌توانند صدای اصلی را با صدای ضبط شده خود یا فایل صوتی دیگری جایگزین کنند. همچنین، یک گزینه جداگانه ممکن است امکان حذف حاشیه استیکر‌های سفارشی را فراهم کند تا ظاهر آنها ساده‌تر و تمیزتر شود.

 

به این ترتیب، واتس‌اپ با اضافه کردن استیکر‌هایی که صدا دارند و بهبود ظاهر استیکرها، راه‌های تازه‌ای برای انتقال منظور کاربران در گفت‌و‌گو‌های گروهی فراهم می‌کند.

 

واتس‌اپ ظاهر کادر نوشتن پیام را هم تغییر می‌دهد

 

در کنار به روزرسانی‌های مربوط به استیکرها، واتس‌اپ در حال آزمایش کادر نوشتن پیام با طراحی دوخطی است.

 

در طراحی فعلی، کادر نوشتن پیام و چند نماد مربوط به قابلیت‌های مختلف برنامه، همگی در یک ردیف قرار گرفته‌اند. اما در طراحی جدید، ممکن است محل تایپ پیام به خط بالایی منتقل شود و سایر ابزار‌ها و گزینه‌ها در ردیف پایین قرار بگیرند.

 

این تغییر، فضای بیشتری برای نوشتن پیام در اختیار کاربران می‌گذارد؛ بدون آنکه مجبور باشند هر بار برای دسترسی به گزینه‌های مختلف، منو‌های برنامه را باز کنند.

 

هنوز مشخص نیست هدف دقیق واتس‌اپ از این بازطراحی چیست، اما چنین چیدمان انعطاف‌پذیری می‌تواند در صورت اضافه شدن میان‌بر‌های بیشتر به برنامه، کاربردی باشد.

 

هر دو قابلیت همچنان در مرحله توسعه و آزمایش قرار دارند و واتس‌اپ هنوز تاریخ انتشار آنها را اعلام نکرده است. در حال حاضر، هیچ تضمینی وجود ندارد که استیکر‌های صوتی یا کادر نوشتن پیام با طراحی جدید، دقیقا با همین شکل به نسخه عمومی و پایدار برنامه اضافه شوند.

 

با این حال، ایده استیکر‌هایی که واقعا صدا تولید می‌کنند، می‌تواند تغییر کوچک و سرگرم‌کننده‌ای برای پیام‌رسانی باشد که بخش قابل‌توجهی از گفت‌و‌گو‌های کاربرانش همین حالا هم از طریق میم‌ها و تصاویر طنزآمیز انجام می‌شود.

 

منبع: ایسنا

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واتساپ استیکر فضای مجازی   استیکر صوتی
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