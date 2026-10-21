جزئیات مذاکرات پوتین و ویتکاف در سن پترزبورگ

دستیار کرملین ضمن آنکه دیدار رئیس‌جمهور روسیه و فرستاده ویژه ریاست‌جمهوری آمریکا را «جامع و ملموس» خواند، گفت که آنها درباره وضعیت غرب آسیا و همچنین ایران گفت‌وگو و رایزنی کردند.

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، یوری اوشاکوف، دستیار کرملین عصر چهارشنبه ضمن اشاره به اینکه دیدار ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه و استیو ویتکاف، فرستاده ویژه ریاست‌جمهوری آمریکا در کاخ کنستانتین در سن پترزبورگ سه ساعت به‌ طول انجامید، عنوان کرد: دیدارهای پوتین با نمایندگان آمریکا تکمیل‌کننده مفیدی برای گفت‌وگوهای منظم بین رهبران دو کشور می‌باشد و همچنین دیدار امروز آنها جامع و ملموس بوده است.

بنا بر این گزارش، دستیار کرملین در ادامه تاکید کرد: پوتین و ویتکاف در مورد اوضاع خاورمیانه از جمله درباره ایران تبادل‌نظر کردند و رئیس‌جمهور روسیه گفت که هنوز از فرصت‌های دیپلماسی در مورد ایران استفاده نشده و مذاکره با تهران امکان‌پذیر است.

روسیه آماده میانجی‌گری در حل و فصل جنگ علیه ایران است

دستیار کرملین با تاکید بر اینکه ولادیمیر پوتین و استیو ویتکاف رایزنی‌هایی درباره جنگ آمریکا علیه ایران داشتند، گفت: آنها در مورد وضعیت خاورمیانه و در درجه اول، در مورد ایران، تبادل نظر انجام دادند. ولادیمیر پوتین تاکید کرد که امکانات دیپلماسی به هیچ وجه تمام نشده و دستیابی به توافق با تهران، که شریک راهبردی ماست، هم ممکن و هم ضروری است.

وی افزود: در این دیدار پوتین همچنین اظهار داشت که روسیه آماده است به عنوان میانجی در حل‌وفصل جنگ علیه ایران عمل کند.

روسیه برای از سرگیری مذاکرات سه جانبه با اوکراین آماده است

یوری اوشاکوف افزود: مثل همیشه، تعامل امروز کامل و صریح بود. تقریبا سه ساعت طول کشید. این جلسه که در شهر سن پترزبورگ روسیه برگزار شد، نهمین تماس پوتین با مذاکره‌کنندگان آمریکایی محسوب می‌شود. در همان ابتدا، در حضور رسانه‌ها رئیس‌جمهور ما و استیو ویتکاف موضوعاتی را که قصد داشتند در این گفت‌وگو به آنها بپردازند، تشریح کردند و ارزیابی‌های خود را از وضعیت فعلی گفت‌وگو بین دو کشور ارائه دادند.

وی افزود: سایر پروژه‌های اقتصادی مشترک در مقیاس بزرگ که چشم‌اندازهای بزرگی برای همکاری بین دو کشور ارائه می‌دهند، نیز به‌طور کامل مورد بحث قرار گرفتند. و برخی از آنها در واقع نزدیک به راه‌اندازی هستند.

دستیار ولادیمیر پوتین با بیان اینکه پوتین نسبت به برگزاری مذاکرات سه‌جانبه اعلام آمادگی کرده و به ویتکاف اطلاع داده، گفت: رئیس‌جمهور ما به استیو ویتکاف اطلاع داد که ما در اصل آماده‌ایم تا مذاکرات سه‌جانبه درباره اوکراین را در اوایل ماه نوامبر از سر بگیریم. این موضوع مربوط به ایجاد یک سیستم امنیتی برای روسیه و اوکراین پس از پایان درگیری است. ویتکاف نیز خاطرنشان کرد که تصمیم روسیه در مورد آمادگی برای از سرگیری مذاکرات سه جانبه با رضایت فراوان دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا مواجه خواهد شد.

اوشاکوف در این باره تصریح کرد: وضعیت درباره اوکراین موضوع اصلی گفت‌وگوی رئیس‌جمهور ما و استیو ویتکاف بود. در این دیدار، فرستاده ایالات متحده، رئیس‌جمهور روسیه را در جریان اصل مذاکرات انجام شده در اسلو، پایتخت نروژ با نمایندگان اروپایی و ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین قرار داد. همچنین، پوتین و ویتکاف به تبادل نظر خود در مورد راه‌های دستیابی به صلح پایدار در اوکراین ادامه دادند.

وی تاکید کرد: استیو ویتکاف در مورد ماهیت مذاکرات برگزار شده در اسلو، ولادیمیر پوتین را مطلع کرد، نظرات خود را ارائه داد و به برخی رویکردهای جدید و عناصر جدید در مواضع اتخاذ شده توسط اروپایی‌ها و کی‌یف اشاره کرد، اگرچه ارزش واقعی زیادی در رابطه با حل بحران اوکراین در آنها وجود نداشت.

دستیار کاخ کرملین به جزئیات این موضوع و مذاکرات احتمالی سه‌جانبه پرداخت و گفت: موضوع از سرگیری احتمالی مذاکرات سه‌جانبه با مشارکت نمایندگان روسیه، ایالات متحده و اوکراین مورد بحث قرار گرفت. مذاکرات که قرار بود بلافاصله پس از انتخابات دومای دولتی روسیه از سر گرفته شود، توسط خود رژیم اوکراین مختل شد و در روز اصلی رای‌گیری در مسکو، سایر شهرها، حوزه‌های رای‌گیری و مستقیما به کارمندان کمیسیون انتخابات حملات بسیار گسترده‌ای انجام داد که برخی از آنها جان باختند.

وی افزود: وضعیت مربوط به توافق اوکراین پس از شکست مذاکرات کی‌یف مجددا بررسی و این وضعیت از جمله با در نظر گرفتن سیگنال‌های دریافتی از آمریکایی‌ها دوباره بررسی شد.

یوری اوشاکوف اظهار داشت: ولادیمیر پوتین تصویری عینی از وضعیت در امتداد خط تماس، جایی که ابتکار عمل راهبردی کاملا در دست نیروهای روسی است، به طرف مقابل خود ارائه داد. نیروهای مسلح روسیه در حال انجام یک حمله بی‌وقفه در منطقه عملیات ویژه نظامی هستند. به عنوان یک اقدام تلافی‌جویانه، نیروهای مسلح روسیه به‌طور بسیار موثری در حال تخریب تاسیسات متعلق به مجتمع نظامی-صنعتی، بخش انرژی و زیرساخت‌های لجستیکی در داخل اوکراین هستند.

توافق گازوئیل روسیه و آمریکا

دستیار کرملین با بیان اینکه توافقات بین روسیه و ایالات متحده در مورد گازوئیل به تثبیت تقاضا در بازار جهانی سوخت کمک خواهد کرد، به خبرنگاران گفت: در این گفت‌وگو توجه قابل‌توجهی به مسائل مربوط به اجرای توافقات مربوط به عرضه گازوئیل روسیه به بازارهای ایالات متحده و جهانی اختصاص داده شد، توافقاتی که ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ در ۹ اکتبر در یک مکالمه تلفنی بر سر آن توافق کردند.

او خاطرنشان کرد: هر دو طرف تاکید کردند که این توافق نه تنها منافع ایالات متحده و روسیه را برآورده می‌کند، بلکه به تثبیت عرضه و تقاضا در بازار جهانی سوخت نیز کمک خواهد کرد.

اوشاکوف گفت: ولادیمیر پوتین آرزوی بهترین‌ها را برای همتای آمریکایی خود کرد و افزود که به ادامه همکاری مشترک بین دو کشور از طریق کانال‌های اداری مربوطه و سرویس‌های ویژه ادامه خواهند داد.

دیدار احتمالی پوتین-شی-ترامپ

دستیار کرملین با بیان اینکه چین در حال آماده‌سازی برای دیدار احتمالی بین ولادیمیر پوتین و شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین و دونالد ترامپ در اجلاس آتی اپک (APEC) است، گفت: دوستان چینی که میزبانان اجلاس اپک هستند در حال آماده‌سازی آن خواهند بود یا بهتر است بگوییم، از قبل در حال آماده‌سازی آن هستند و با ترکیبی مطلوب از شرایط، برخی ملاحظات عملی در مورد محتوای مذاکرات سه‌جانبه احتمالی از سوی ما ابراز شده است.

اوشاکوف در پایان گفت: مسکو، پکن و واشنگتن احتمال برگزاری یک اجلاس سه‌جانبه در اجلاس اپک را رد نمی‌کنند.