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هشدار جدید «گوگل کروم» برای سایت‌های مشکوک

مرورگر کروم اکنون می‌تواند وب‌سایت‌های مشکوک را علامت‌گذاری کند و به شناسایی سایت‌های کلاهبرداری کمک کند.
کد خبر: ۱۳۹۹۷۹۶
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گوگل کروم

به گزارش تابناک، هر کسی که از مرورگر گوگل کروم استفاده کرده باشد، احتمالا هنگام کلیک روی یک لینک مشکوک یا تلاش برای ورود به وب‌سایتی بالقوه خطرناک، صفحه هشدار قرمز رنگ آن را دیده است. گوگل اکنون با افزودن یک لایه امنیتی جدید، این سیستم هشدار را تقویت می‌کند. این قابلیت وب‌سایت‌هایی را که مشکوک به نظر می‌رسند علامت‌گذاری می‌کند، حتی اگر قابلیت «مرور ایمن» (Safe Browsing) هنوز اطمینان کافی برای طبقه‌بندی آنها به‌عنوان وب‌سایت‌های خطرناک را نداشته باشد.

 

به نقل از دیجیتال ترندز، دسته‌بندی جدیدی با عنوان «سایت‌های مشکوک» (Suspicious sites) به حالت «محافظت پیشرفته» (Enhanced Protection) در کروم اضافه می‌شود و در سطحی پایین‌تر از دسته‌بندی فعلی «سایت‌های خطرناک» قرار می‌گیرد. گوگل می‌گوید این دسته شامل صفحاتی است که الگو‌های فریبکارانه رایج در وب‌سایت‌های مخرب را نشان می‌دهند، اما قابلیت مرور ایمن هنوز با اطمینان بالایی درباره خطرناک بودن آنها به نتیجه نرسیده است.

 

کروم پیش از اطمینان کامل به شما هشدار می‌دهد

 

کروم به‌جای نمایش فوری صفحه هشدار تمام صفحه قرمز رنگ و آشنای خود، در شرایطی که به وجود مشکل مشکوک باشد، اما شواهد کافی برای خطرناک اعلام کردن وب‌سایت نداشته باشد، هشدار متفاوتی نمایش می‌دهد.

 

گوگل برای متمایز کردن این هشدار‌ها از رنگ‌ها، نمادها، متن‌ها و قالب‌بندی‌های متفاوت استفاده می‌کند تا کاربران بتوانند این دو نوع هشدار را راحت‌تر از یکدیگر تشخیص دهند. وب‌سایت‌هایی که مخرب بودن آنها از قبل مشخص شده است، همچنان همان صفحه هشدار قرمز رنگ قبلی را دریافت خواهند کرد.

 

این هشدار اضافی می‌تواند به کاربران مسن‌تر یا افرادی که با ترفند‌های مورد استفاده در حملات فیشینگ و دیگر کلاهبرداری‌های اینترنتی آشنایی چندانی ندارند، کمک کند.

 

امروزه کلاهبرداران اغلب از هوش مصنوعی برای ساخت نسخه‌هایی بسیار باورپذیر از وب‌سایت‌های فروشگاهی یا صفحات پشتیبانی استفاده می‌کنند. به همین دلیل، هشدار زودهنگام می‌تواند نقش مؤثری در جلوگیری از وارد کردن اطلاعات حساس کاربران، مانند اطلاعات ورود به حساب، گذرواژه‌ها و اطلاعات مالی، در این وب‌سایت‌ها داشته باشد.

 

جمینای به کروم در شناسایی کلاهبرداری‌های بیشتر کمک می‌کند

 

گوگل همچنین در حال ارتقای فناوری زیربنایی قابلیت محافظت پیشرفته است. کروم از مدل جمینای (Gemini) که پیش‌تر روی دستگاه کاربر اجرا می‌شد، به نسخه قدرتمندتری روی سرور‌های گوگل منتقل می‌شود. این نسخه می‌تواند بررسی کند که یک صفحه وب ادعا می‌کند متعلق به کدام برند است، ظاهرا چه هدفی را دنبال می‌کند و تا چه اندازه احتمال دارد با یک کلاهبرداری مرتبط باشد.

 

قابلیت مرور ایمن گوگل، این اطلاعات را با اعتبار دامنه و دیگر نشانه‌های امنیتی ترکیب می‌کند و سپس درباره میزان خطرناک بودن وب‌سایت تصمیم می‌گیرد.

 

کروم همچنین قابلیت محافظت در برابر کلاهبرداری‌های موسوم به ClickFix را اضافه می‌کند. در این نوع کلاهبرداری، مهاجمان کاربران را فریب می‌دهند تا فرمان‌های مخرب را کپی و اجرا کنند.

 

اگر کروم فرمانی مشکوک را که کاربر کپی کرده است شناسایی کند، قابلیت مرور ایمن می‌تواند آن را تجزیه‌وتحلیل کند و در صورت تشخیص خطرناک بودن آن، هشدار دیگری نمایش دهد.

 

منبع: ایسنا

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برچسب ها
گوگل کروم هشدار سایت های جعلی کلاهبرداری اینترنتی
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