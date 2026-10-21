امانوئل مکرون اعلام کرد: پاریس از آغاز جنگ ایران اعلام کرده بود که این جنگ متعلق به فرانسه نیست و اولویت این کشور، برقراری صلح و ثبات در منطقه است.

کنایه مکرون به ترامپ/جنگ ایران جنگ ما نبود

به گزارش تابناک؛ امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه از سران کشور‌های جهان به دلیل تلاش برای بهره‌برداری سیاسی از ناآرامی‌های فرانسه انتقاد کرد.

خبرگزاری فرانسه نوشته به نظر می‌رسید این انتقاد‌ها متوجه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، و بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، باشد.

قرار است شنبه آینده نیز موج دیگری از اعتراضات در مخالفت با افزایش هزینه‌های زندگی در فرانسه برگزار شود.

مکرون گفت این رهبران در آستانه انتخابات کشور‌های خود، فرانسه را هدف حملات لفظی قرار داده‌اند و تحت تأثیر ویدئو‌های جعلی تولیدشده با هوش مصنوعی درباره ناآرامی‌ها قرار گرفته‌اند.

ناآرامی‌های روز شنبه، تظاهراتی را تحت‌الشعاع قرار داد که در جریان آن بیش از نیم میلیون نفر در سراسر فرانسه علیه افزایش هزینه‌های زندگی راهپیمایی کردند.

این تجمعات پس از چهار هفته اعتراضات دانش‌آموزی برگزار شد که به تعطیلی بسیاری از مدارس در سراسر فرانسه انجامیده است.

از زمان وقوع تظاهرات‌ها که شدیدترین ناآرامی‌های فرانسه طی سال‌های اخیر بوده است، دولت ماکرون هشدار داده که هیچ‌گونه مماشاتی نخواهد کرد. این هشدار‌ها در آستانه برگزاری دور تازه اعتراضات علیه افزایش هزینه‌های زندگی در شنبه آینده مطرح شده‌اند.

مقام‌های فرانسه روز‌های دوشنبه و سه‌شنبه در برخی مناطق پاریس و چند شهر دیگر که مستعد اعتراضات هستند، مقررات منع رفت‌وآمد شبانه برقرار کردند.

ماکرون روز چهارشنبه، در گفت‌و‌گو با خبرنگاران در دوحه و پس از سفرش به کشور‌های حوزه خلیج فارس، قدرت‌های خارجی را به انتشار تصاویر جعلی از خشونت‌ها متهم کرد.

او گفت: «دست‌کاری اطلاعاتی از سوی کشور‌های خارجی باعث شد بسیاری، از جمله رهبران اظهاراتی غیرقابل‌قبول و حتی احمقانه مطرح کنند.»

ماکرون گفت رهبرانی که در آستانه انتخابات قرار دارند، گاهی با ساده‌باوری، مطالب تولیدشده با هوش مصنوعی را تکرار کرده‌اند.

ماکرون نامی از ترامپ یا نتانیاهو نبرد. با این حال، رئیس‌جمهور آمریکا در ماه نوامبر با انتخابات مهم میان‌دوره‌ای روبه‌رو است و نخست‌وزیر اسرائیل نیز در انتخابات این ماه برای حفظ موقعیت سیاسی خود مبارزه خواهد کرد.

نتانیاهو روز سه‌شنبه مدعی شد فرانسه هدف «تهاجم اسلام افراطی» قرار گرفته است. ترامپ نیز اعلام کرده است که آنچه در فرانسه رخ می‌دهد، به موضوع مهاجرت مربوط است.

ترامپ همچنین از مارین لوپن، نامزد راست افراطی که پیشتاز رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده فرانسه است، تمجید کرده و او را «صدایی محافظه‌کار» خوانده است.

ماکرون تأکید کرد که آنچه آخر هفته گذشته در فرانسه رخ داد، از نظر او ناشی از «مداخله خارجی» نبوده است.

با این حال، او هشدار داد: «تصاویری تولیدشده با هوش مصنوعی دیدیم که صحنه‌هایی را نشان می‌دادند که هرگز در فرانسه اتفاق نیفتاده بودند.»

او افزود: «افرادی توضیح می‌دادند که ما مورد تهاجم انبوهی از مهاجران و اسلام‌گرایان قرار گرفته‌ایم؛ ادعایی که کاملاً نادرست است.»

ماکرون در ادامه گفت: «در چنین لحظاتی مشخص می‌شود چه کسانی فرانسه را دوست دارند و چه کسانی دوستش ندارند. تمام کسانی که اکنون درباره ما بدگویی می‌کنند، کشور ما را دوست ندارند.»

رئیس‌جمهور فرانسه اعلام کرد روز پنجشنبه با مقام‌های اطلاعاتی، سباستین لکورنو، نخست‌وزیر، و دیگر وزیران دیدار خواهد کرد تا گزارشی دقیق از ناآرامی‌های ۱۷ اکتبر دریافت کند.

ماکرون به خبرنگاران گفت: «کسانی که بخواهند شنبه آینده در مراکز شهر‌ها آشوب به پا کنند، اجازه چنین کاری را پیدا نخواهند کرد.»

او افزود: «در رأس حکومت نباید هیچ‌گونه تزلزلی وجود داشته باشد.»

وزیران دولت فرانسه وعده داده‌اند که برای موج بعدی تظاهرات در روز شنبه، عملیات امنیتی بسیار گسترده‌تری اجرا کنند.

انتظار می‌رود در کنار نیرو‌های پلیس بیشتر، نیرو‌های نظامی نیز برای تأمین امنیت به کار گرفته شوند.

ماکرون در داخل فرانسه نیز با انتقاد‌هایی روبه‌رو شده است؛ از جمله به دلیل سفرش به خاورمیانه در چنین شرایطی و همچنین سخنرانی تلویزیونی‌اش در روز یکشنبه که منتقدان آن را فاقد برنامه‌ای روشن برای برون‌رفت از وضعیت کنونی دانستند.

با این حال، او پیش از بازگشت به فرانسه اصرار داشت که اوضاع را تحت کنترل دارد.

ماکرون گفت: نباید هیچ نشانه‌ای از دستپاچگی وجود داشته باشد. من به وظیفه‌ام عمل می‌کنم. در جایگاه خودم هستم.

رئیس جمهور فرانسه درباره تجاوز غیرقانونی آمریکا علیه ایران تأکید کرد: از همان آغاز اعلام کردیم که این جنگ ما نیست، و صلح و ثبات در منطقه برای ما در اولویت قرار دارد.

امانوئل ماکرون اعلام کرد: می‌خواهم درباره سفر کاری که به تازگی به این منطقه (غرب آسیا) انجام دادم و اکنون در حال به پایان رساندن آن هستیم، صحبت کنم. روشن است که منطقه خلیج فارس در ماه‌های اخیر، بر اثر جنگی که در ۲۸ فوریه (با تجاوز غیرقانونی آمریکا علیه تهران) آغاز شد، دچار بی‌ثباتی شدیدی شده است.

رئیس جمهور فرانسه ادامه داد: این مناقشه موجب اقدامات تلافی‌جویانه از سوی ایران، بسته شدن تنگه هرمز و بی‌ثباتی کل منطقه شده است؛ وضعیتی که هم امنیت تک‌تک کشور‌ها و حتی اقتصاد ما را هم تحت تأثیر قرار داده است. پیامد‌های این ماجرا، که به‌خوبی از آنها آگاهیم، ماه‌هاست که مستقیماً بر شهروندان ما تأثیر گذاشته است؛ ضمن آنکه با نزدیک شدن به پایان تابستان، اوضاع وخیم‌تر شد و شرایط امنیتی حتی بحرانی‌تر نیز گشت.

امانوئل ماکرون سپس افزود: فرانسه از همان روز نخست، همواره به عنوان عاملی برای صلح و ثبات عمل کرده است. ما از همان آغاز اعلام کردیم که این جنگ ما نیست، ما چنین تصمیمی نگرفته‌ایم و صلح و ثبات در منطقه برای ما در اولویت قرار دارد. کانال‌های مذاکراتی گوناگونی میان ایران و ایالات متحده و همچنین با سایر کشور‌ها وجود دارد که هدف آنها بهبود و آرام‌سازی اوضاع است. این، هدف اصلی دیپلماسی به شمار می‌رود.