آش شلغم؛ معجزه گرم و درمانگر روزهای سرد

در روزهای سرد زمستانی و برفی که ویروس‌ها و سرماخوردگی جولان می‌دهند، هیچ‌چیز به اندازه یک کاسه آش داغ، مقوی و اصیل نمی‌تواند سیستم ایمنی بدن را تقویت کند و حالتان را سر جایش بیاورد.

به گزارش تابناک؛ در روز‌های سرد زمستانی و برفی که ویروس‌ها و سرماخوردگی جولان می‌دهند، هیچ‌چیز به اندازه یک کاسه آش داغ، مقوی و اصیل نمی‌تواند سیستم ایمنی بدن را تقویت کند و حالتان را سر جایش بیاورد. «آش شلغم» با ترکیب منحصر‌به‌فرد شلغم رنده شده، حبوبات مقوی، گوشت دم‌گوساله و عطر سیر و پیازداغ، یک داروی طبیعی و خوشمزه برای ریکاوری سریع بدن است که در کنار ماست ترش یا چکیده، طعمی فراموش‌نشدنی دارد.

مواد لازم

شلغم ۱ عدد بزرگ (یا ۲ عدد متوسط)

بلغور (گندم یا جو) ۱ لیوان

لپه پخته شده ۴۰۰ گرم

عدس پخته شده ۴۰۰ گرم

سبزی آش (تره، جعفری، گشنیز، اسفناج) ۴۰۰ گرم

گوشت دم‌گوساله (با استخوان) ۱ تکه (به طول ۴ بند انگشت)

پیاز ۳ عدد کوچک

سیر داغ ۱ قاشق غذاخوری

ماست ۳ قاشق غذاخوری

زردچوبه و فلفل سیاه هرکدام ۱ قاشق چای‌خوری

فلفل قرمز نصف قاشق چای‌خوری

نمک و آب جوش به میزان لازم

مراحل پخت گام‌به‌گام

۱. تفت دادن گوشت و ادویه‌ها

ابتدا پیاز‌ها را خلالی خرد کرده و در قابلمه با مقداری روغن تفت دهید تا طلایی و سبک شوند. سپس تکه گوشت دم‌گوساله را به پیازداغ اضافه کنید و کمی تفت دهید تا رنگ آن تغییر کند. در این مرحله، زردچوبه، فلفل سیاه، فلفل قرمز و نمک را افزوده و به مدت ۵ دقیقه همراه با گوشت تفت دهید تا عطر ادویه‌ها آزاد شود. در نهایت یک قاشق غذاخوری سیرداغ را اضافه کرده و هم بزنید.

۲. پختن گوشت

مقدار کافی آب جوش به قابلمه اضافه کنید، درب آن را ببندید و اجازه دهید گوشت با حرارت ملایم کاملاً بپزد و نرم شود. پس از پخت، استخوان را از گوشت جدا کنید، گوشت را ریش‌ریش کرده و دوباره به آب گوشت برگردانید.

۳. افزودن بلغور

بلغور (گندم یا جو) را به آب گوشت در حال جوش اضافه کنید و خوب هم بزنید تا بلغور‌ها باز شده و لعاب خود را پس دهند.

۴. اضافه کردن شلغم و سبزی

شللغم رنده شده و سبزی آش خردشده را به قابلمه اضافه کنید و اجازه دهید حدود ۵ دقیقه بجوشد تا سبزی‌ها رنگ باز کنند و شلغم کمی نرم شود.

۵. اضافه کردن حبوبات و جا افتادن آش

در این مرحله، لپه و عدس پخته‌شده را به ترکیب آش اضافه کنید. حرارت را ملایم کنید و اجازه دهید آش به مدت حدود ۲۰ دقیقه بجوشد و تمام طعم‌ها به خورد هم بروند و آش کاملاً جا بیفتد.

فوت‌وفن‌های حرفه‌ای سرآشپز

این آش سنتی و دارویی را حتماً در کنار ۳ قاشق ماست (ترجیحاً ماست چکیده یا محلی) سرو کنید تا طعم آن کامل شود.

شلغم موجود در این آش یک آنتی‌بیوتیک طبیعی است که سرفه و گلودرد ناشی از سرماخوردگی را به سرعت تسکین می‌دهد.

رنده کردن شلغم باعث می‌شود بدون اینکه تکه‌های درشت در آش دیده شود، تمام عصاره و لطافت آن به خورد آش برود و بافت بسیار نرمی ایجاد کند.