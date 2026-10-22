کوکو کله‌پاچه یکی از غذاهای متفاوت و سیرکننده است که با گوشت و مواد مختلف کله‌پاچه، تخم‌مرغ و ادویه تهیه می‌شود.

به گزارش تابناک؛ کوکو کله‌پاچه یکی از غذاهای متفاوت و سیرکننده است که با گوشت و مواد مختلف کله‌پاچه، تخم‌مرغ و ادویه تهیه می‌شود. این کوکو را می‌توان برای صبحانه، ناهار یا شام سرو کرد و با نان تازه، سبزی خوردن و ترشی بسیار خوشمزه است.

مواد لازم برای ۴ نفر / مقدار

گوشت پخته کله‌پاچه ۳۰۰ گرم

مغز پخته ۱ عدد

زبان پخته ۱ عدد کوچک

پیاز ۱ عدد

تخم‌مرغ ۳ عدد

سیب‌زمینی پخته ۱ عدد متوسط

جعفری خردشده ۲ قاشق غذاخوری

زردچوبه ۱ قاشق چای‌خوری

فلفل سیاه ۱/۲ قاشق چای‌خوری

دارچین ۱/۴ قاشق چای‌خوری

نمک به مقدار لازم

روغن به مقدار لازم

مراحل تهیه کوکو کله پاچه

طرز تهیه کوکو کله پاچه به شرح زیر است.

۱. آماده کردن مواد کله‌پاچه

گوشت، زبان و مغز پخته را پس از خنک شدن کاملاً ریز خرد یا با چاقو ساطوری کنید. اگر دوست دارید کوکو بافت یکدست‌تری داشته باشد، می‌توانید بخشی از گوشت را چرخ کنید.

۲. آماده کردن پیاز و سیب‌زمینی

پیاز را ریز خرد کنید و با کمی روغن تفت دهید تا طلایی شود. سیب‌زمینی پخته را نیز رنده یا له کنید.

۳. درست کردن مایه کوکو

گوشت، زبان، مغز، سیب‌زمینی، پیاز داغ و جعفری را در یک کاسه بریزید. تخم‌مرغ‌ها، زردچوبه، فلفل، دارچین و نمک را اضافه کنید و مواد را کاملاً مخلوط کنید.

مایه باید منسجم باشد؛ اگر خیلی شل بود، یک قاشق آرد سوخاری یا آرد نخودچی به آن اضافه کنید.

۴. سرخ کردن کوکو

داخل تابه مقداری روغن بریزید و اجازه دهید داغ شود. مایه کوکو را داخل تابه بریزید و با پشت قاشق سطح آن را صاف کنید.

در تابه را بگذارید و اجازه دهید یک طرف کوکو با حرارت ملایم کاملاً خودش را بگیرد. سپس کوکو را برگردانید تا طرف دیگر نیز طلایی و برشته شود.

اگر ترجیح می‌دهید کوکو به شکل‌های کوچک باشد، می‌توانید از مایه به اندازه یک نارنگی بردارید و به صورت کوکو‌های جداگانه سرخ کنید.

فوت‌وفن خوشمزه شدن کوکو کله‌پاچه

مواد کله‌پاچه باید کاملاً پخته و خنک باشند تا مایه کوکو آب نیندازد.

دارچین را کم استفاده کنید تا عطر آن بر طعم کله‌پاچه غالب نشود.

برای کوکوی تردتر، کمی آرد سوخاری به مایه اضافه کنید.

حرارت را متوسط نگه دارید تا کوکو از بیرون نسوزد و داخل آن نیز کاملاً بپزد.

این کوکو را می‌توانید همراه نان سنگک، سبزی خوردن، پیاز و ترشی سرو کنید.