جزئیات تازه از پرونده ۴ اسیر ایرانی در کویت

سردار باقرزاده از تأیید اسارت ۴ ایرانی در کویت خبر داد و گفت ثبت رسمی آن‌ها به‌عنوان اسیر جنگی، ارتباط با خانواده‌ها و پیگیری آزادی‌شان در دستور کار قرار دارد.

به گزارش تابناک؛ «سردار سید محمد باقرزاده» فرمانده کمیته جست‌وجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح گفت: موضوع ۴ اسیر ایرانی در کویت مسجل شده و سفیر ایران توانست با آن‌ها ملاقات کند و پس از این ملاقات مقرر شد صلیب سرخ این مسئله را جدی‌تر دنبال کند.



براساس قوانین ژنو، این افراد باید به‌عنوان اسیر جنگی ثبت شوند و زمینه ارتباط آن‌ها با خانواده‌هایشان از طریق نامه و سپس تماس تصویری فراهم شود.



به‌محض غیرفعال شدن مخاصمه، اسرا باید آزاد شوند وحقوقی برای اسرا در نظر گرفته شده که باید آن‌ها را مطالبه کنیم و در حال پیگیری این موضوع هستیم.



صلیب سرخ نیز قول داده است که این موضوع را دنبال کند و این اقدامات در حال انجام است.

منبع: تسنیم