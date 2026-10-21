هشدار صریح معاون سیاسی سپاه به آمریکا

سردار یدالله جوانی با اشاره به اشتباه محاسباتی آمریکا در جنگ علیه ایران، تأکید کرد واشنگتن نتوانسته به اهداف خود دست یابد و هرگونه ماجراجویی نظامی جدید با پاسخ قاطع‌تر نیروهای مسلح ایران مواجه خواهد شد.

به گزارش تابناک؛ سردار «یدالله جوانی» معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در گفت‌و‌گو با شبکه العالم تصریح کرد آمریکا در محاسبات خود درباره جنگ علیه ایران دچار اشتباه راهبردی شد و نتوانست به اهداف مورد نظر خود دست یابد.

وی گفت: واشنگتن با این تصور وارد جنگ شد که می‌تواند طی چند روز نیرو‌های مسلح ایران را شکست دهد، کشور را تجزیه کند و سلطه خود را بر ایران بازگرداند؛ اما تحولات جنگ نشان داد که این برآورد‌ها با واقعیت‌های میدانی همخوانی نداشته است.

آمادگی نیرو‌های مسلح کشور برای پاسخ به هرگونه اقدام نظامی

سردار یدالله جوانی، یکی از مهم‌ترین اشتباهات آمریکا را برآورد نادرست از رفتار مردم ایران دانست و خاطرنشان کرد: برخلاف انتظار واشنگتن، مردم ایران در جریان جنگ متحد و منسجم در کنار نظام سیاسی و نیرو‌های مسلح ایستادند.

وی همچنین با تأکید بر توانمندی‌های نظامی ایران افزود: نیرو‌های مسلح کشور برای پاسخ به هرگونه اقدام نظامی احتمالی آمادگی کامل دارند و پاسخ ایران به تجاوز‌های احتمالی، متناسب با سطح اقدام دشمن و شدیدتر از گذشته خواهد بود.

معاون سیاسی سپاه با اشاره به توان داخلی ایران در تولید موشک، پهپاد و تجهیزات دفاعی گفت بومی‌سازی فناوری‌های نظامی و تجربه درگیری‌های گذشته، امکان مقاومت در برابر جنگی طولانی‌مدت را فراهم کرده است. وی همچنین تأکید کرد ایران در درگیری‌های پیشین از تمام ظرفیت‌های نظامی خود استفاده نکرده است.

معاون سیاسی سپاه در ادامه، تردید آمریکا و رژیم صهیونیستی برای آغاز مجدد جنگ را ناشی از اطمینان نداشتن آنها به نتیجه چنین اقدامی دانست و گفت که استفاده از تسلیحات سنگین، از جمله بمب‌های موسوم به «مادر بمب‌ها»، نیز نمی‌تواند لزوماًاهداف مورد نظر آنها را محقق کند.

تأکید بر خروج آمریکا از منطقه

معاون سیاسی سپاه با اشاره به روابط ایران با کشور‌های منطقه گفت: جمهوری اسلامی با ملت‌ها و دولت‌های منطقه مشکلی ندارد، اما استفاده آمریکا از پایگاه‌های نظامی در برخی کشور‌های منطقه را عامل تهدید امنیت منطقه دانست.

وی اضافه کرد، ایران پیش‌تر اعلام کرده است که پایگاه‌هایی را که برای حمله به این کشور مورد استفاده قرار گیرند، هدف قرار خواهد داد؛ با این حال، این موضع به معنای دشمنی با کشور‌های میزبان این پایگاه‌ها نیست.

سردار جوانی با تأکید بر ضرورت ایجاد سازوکار امنیت جمعی میان کشور‌های منطقه، خواستار پایان حضور نظامی آمریکا در غرب آسیا، به‌ویژه خلیج فارس، شد و گفت کشور‌های منطقه می‌توانند بدون دخالت قدرت‌های فرامنطقه‌ای، امنیت مشترک خود را تأمین کنند.

وی همچنین درباره تنگه هرمز گفت که این آبراه از اهمیت راهبردی برخوردار است و ایران بر نقش خود در تأمین امنیت آن تأکید دارد. ترتیبات امنیتی تنگه هرمز باید با مشارکت ایران و عمان و بدون دخالت کشور‌های خارج از منطقه شکل بگیرد.

تأکید بر توقف جنگ در محور مقاومت

معاون سیاسی سپاه در بخش دیگری از این گفت‌و‌گو، با اشاره به شروط ایران برای پایان جنگ، بر ضرورت توجه به «وحدت جبهه‌ها» تأکید کرد و گفت هرگونه توافق نهایی باید وضعیت گروه‌های مقاومت در غزه، لبنان و یمن را نیز دربر بگیرد.

وی خاطرنشان کرد: نمی‌توان جنگ را در یک جبهه متوقف کرد، اما در جبهه‌های دیگر به آن ادامه داد. جوانی همچنین از آمریکا و کشور‌های اروپایی خواست برای توقف اقدامات نظامی رژیم صهیونیستی فشار وارد کنند.

مطالبه رفع تحریم‌ها و آزادسازی دارایی‌های ایران

معاون سیاسی سپاه در پایان با تأکید بر ضرورت به رسمیت شناختن حقوق ایران، رفع تحریم‌ها و آزادسازی دارایی‌های کشور، گفت تهران با توجه به توانمندی‌های خود، آمادگی دارد در برابر هرگونه اقدام نظامی پاسخ دهد.

وی همچنین با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت روز ملی خلیج فارس، بر ضرورت شکل‌گیری ترتیبات امنیتی منطقه‌ای و پایان حضور نیرو‌های بیگانه در خلیج فارس تأکید کرد.

منبع: العالم