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اعلام اسامی داوران هفته دهم لیگ برتر

اسامی داوران هفته دهم لیگ برتر در فصل جاری اعلام شد.
کد خبر: ۱۳۹۹۷۶۵
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داوران

اسامی داوران هفته دهم لیگ برتر فوتبال در فصل ۱۴۰۶-۱۴۰۵ مشخص شد که به شرح زیر است:

پنجشنبه ۳۰ مهرماه ۱۴۰۵

*تراکتور تبریز- صنعت نفت آبادان

داور: حسین زمانی، کمک ها:علیرضا ایلدروم، مرتضی سلمان نژاد و مهرداد خسروی، ناظر: بابک داوری داور VAR: احمد محمدی کمک: میثم غفاری

جمعه اول آبان ماه ۱۴۰۵

*چاردملو اردکان - استقلال تهران

داور: بیژن حیدری، کمک ها: علی احمدی، علی اکبر نوری و کیوان علی محمدی، ناظر: نادر جعفری داور VAR: وحید کاظمی کمک: احسان اکبری

*گل گهر سیرجان-خیبر خرم آباد

داور: میثم حیدری، کمک ها: محمدعلی پورمتقی، فرزاد شیرمردی و سیدحسین حسینی، ناظر: سعید علی نژادیان داور VAR: غلامرضا ادیبی کمک: رضا مرادی

*آلومینیوم اراک - ذوب آهن اصفهان

داور: رضا مهدوی، کمک ها: هادی طوسی شروینی، علی فرهانی و حسین اسماعیلی، ناظر: یدالله جهانبازی داور VAR: وحید زمانی کمک: شاهین یزدانی

یکشنبه سوم آبان ماه ۱۴۰۵

*پیکان تهران- ملوان انزلی

داور: پیام حیدری کمک ها: دانیال باشنده، کوروش صارمی و محمدعلی صلاحی ناظر: امیربهرام تقوی داور VAR: وحید زمانی کمک: بهاره سیفی

*نساجی مازندران- فجرسپاسی شیراز

داور: احمد محمدی، کمک ها: فرهاد فرهادپور، میلاد قاسمی و علی بای ناظر: حسین طالقانی داور VAR: کوپال ناظمی کمک: علیرضا ایلدروم

* سپاهان- مس شهر بابک

داور: شهاب محمدی کمک ها: امین زاهدی، سعید محمدی و میلاد کهزادی ناظر: حسین نجاتی داور VAR: محمدرضا تارخ کمک: ریحانه شیرازی

*پرسپولیس- فولاد خوزستان

داور: امیر عرب براقی کمک ها: امیرمحمد داودزاده، رضا حیدری و ایمان کهیش، ناظر: رحیم رحیمی مقدم داور VAR: وحید کاظمی کمک: آتنا لشنی

*استقلال خوزستان- شمس آذر قزوین

داور: فرهاد امینی کمک ها: یعقوب حجتی، حامد صفایی و مسعود حقیقی، ناظر: داود رفعتی داور VAR: علی سام کمک: آبان نصیری

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