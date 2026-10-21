اعلام اسامی داوران هفته دهم لیگ برتر
اسامی داوران هفته دهم لیگ برتر فوتبال در فصل ۱۴۰۶-۱۴۰۵ مشخص شد که به شرح زیر است:
پنجشنبه ۳۰ مهرماه ۱۴۰۵
*تراکتور تبریز- صنعت نفت آبادان
داور: حسین زمانی، کمک ها:علیرضا ایلدروم، مرتضی سلمان نژاد و مهرداد خسروی، ناظر: بابک داوری داور VAR: احمد محمدی کمک: میثم غفاری
جمعه اول آبان ماه ۱۴۰۵
*چاردملو اردکان - استقلال تهران
داور: بیژن حیدری، کمک ها: علی احمدی، علی اکبر نوری و کیوان علی محمدی، ناظر: نادر جعفری داور VAR: وحید کاظمی کمک: احسان اکبری
*گل گهر سیرجان-خیبر خرم آباد
داور: میثم حیدری، کمک ها: محمدعلی پورمتقی، فرزاد شیرمردی و سیدحسین حسینی، ناظر: سعید علی نژادیان داور VAR: غلامرضا ادیبی کمک: رضا مرادی
*آلومینیوم اراک - ذوب آهن اصفهان
داور: رضا مهدوی، کمک ها: هادی طوسی شروینی، علی فرهانی و حسین اسماعیلی، ناظر: یدالله جهانبازی داور VAR: وحید زمانی کمک: شاهین یزدانی
یکشنبه سوم آبان ماه ۱۴۰۵
*پیکان تهران- ملوان انزلی
داور: پیام حیدری کمک ها: دانیال باشنده، کوروش صارمی و محمدعلی صلاحی ناظر: امیربهرام تقوی داور VAR: وحید زمانی کمک: بهاره سیفی
*نساجی مازندران- فجرسپاسی شیراز
داور: احمد محمدی، کمک ها: فرهاد فرهادپور، میلاد قاسمی و علی بای ناظر: حسین طالقانی داور VAR: کوپال ناظمی کمک: علیرضا ایلدروم
* سپاهان- مس شهر بابک
داور: شهاب محمدی کمک ها: امین زاهدی، سعید محمدی و میلاد کهزادی ناظر: حسین نجاتی داور VAR: محمدرضا تارخ کمک: ریحانه شیرازی
*پرسپولیس- فولاد خوزستان
داور: امیر عرب براقی کمک ها: امیرمحمد داودزاده، رضا حیدری و ایمان کهیش، ناظر: رحیم رحیمی مقدم داور VAR: وحید کاظمی کمک: آتنا لشنی
*استقلال خوزستان- شمس آذر قزوین
داور: فرهاد امینی کمک ها: یعقوب حجتی، حامد صفایی و مسعود حقیقی، ناظر: داود رفعتی داور VAR: علی سام کمک: آبان نصیری