پیشکسوت خوزستانی و قهرمان سابق وزنه‌برداری جهان دار فانی را وداع گفت.

به گزارش تابناک؛ عبدالرحیم صفاری‌نیا، قهرمان پیشکسوتان جهان و رئیس سابق هیئت وزنه‌برداری استان خوزستان چهارشنبه ۲۹ مهر درگذشت.

آن مرحوم از چهره‌های پرافتخار و ماندگار ورزش وزنه‌برداری استان خوزستان بود که سال‌ها از عمر خود را در مسیر اعتلای ورزش و افتخارآفرینی برای ایران اسلامی سپری کرد.

مراسم تشییع و تدفین عبدالرحیم صفاری‌نیا فردا پنجشنبه ۳۰ مهر در اهواز برگزار خواهد شد.

منبع: ایسنا