ماجرای پرونده سنگین دارویی در شهرستان ری چیست؟

فرمانده سپاه شهرستان ری از شناسایی فساد و اختلال در توزیع دارو به ارزش ۳۰ هزار میلیارد ریال در شهرستان ری خبر داد.

به گزارش تابناک؛ سرهنگ علی اکبر جهانی نژاد فرمانده سپاه شهرستان ری صبح امروز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با اقدامات اطلاعاتی توسط سازمان اطلاعات سپاه شهرستان ری، شبکه اختلال در توزیع دارو شناسایی و کشف شد.

وی گفت: در این عملیات مقداری دارو به ارزش ۳۰ هزار میلیارد ریال کشف و تمامی متهمان پرونده با دستور قضایی دستگیر شدند.

فرمانده سپاه شهرستان ری با بیان اینکه وثیقه ۸ همت توسط قاضی برای متهمان در نظر گرفته شده است، افزود: مبارزه با فساد جهت برخورد قاطع با اخلال گران حوزه بهداشت و درمان ادامه دارد.