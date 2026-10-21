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ماجرای پرونده سنگین دارویی در شهرستان ری چیست؟

فرمانده سپاه شهرستان ری از شناسایی فساد و اختلال در توزیع دارو به ارزش ۳۰ هزار میلیارد ریال در شهرستان ری خبر داد.
کد خبر: ۱۳۹۹۷۵۱
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دارو

به گزارش تابناک؛ سرهنگ علی اکبر جهانی نژاد فرمانده سپاه شهرستان ری صبح امروز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با اقدامات اطلاعاتی توسط سازمان اطلاعات سپاه شهرستان ری، شبکه اختلال در توزیع دارو شناسایی و کشف شد.

وی گفت: در این عملیات مقداری دارو به ارزش ۳۰ هزار میلیارد ریال کشف و تمامی متهمان پرونده با دستور قضایی دستگیر شدند.

فرمانده سپاه شهرستان ری با بیان اینکه وثیقه ۸ همت توسط قاضی برای متهمان در نظر گرفته شده است، افزود: مبارزه با فساد جهت برخورد قاطع با اخلال گران حوزه بهداشت و درمان ادامه دارد.

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توزیع دارو شهرستان ری اخلال گران اختلال در توزیع دارو
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