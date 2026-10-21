علیرضا بخت با برتری ۲ بر صفر مقابل حریفی از کره‌‌جنوبی به مدال طلای وزن ۸۰- کیلوگرم رسید.

به گزارش تابناک؛ در سومین روز بازی‌های پاراآسیایی آیچی - ناگویا مسابقات پاراتکواندو در کلاس K۴۴ علیرضا بخت در فینال وزن ۸۰- کیلوگرم مقابل جو از کره‌جنوبی قرار گرفت و با نتیجه ۲ بر صفر برنده شد و مدال طلا را به دست آورد.



در این مسابقه جذاب علیرضا بخت راند اول را ۶ بر ۲ برنده شد. در راند دوم هم بخت در مبارزه‌ای قدرتمندانه توانست ۱۲ بر ۶ برنده شود تا کار حتی به راند سوم نکشد.