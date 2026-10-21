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بازی‌های پاراآسیایی آیچی-ناگویا؛

طلای بازی‌های پاراآسیایی بر گردن علیرضا بخت

علیرضا بخت با برتری ۲ بر صفر مقابل حریفی از کره‌‌جنوبی به مدال طلای وزن ۸۰- کیلوگرم رسید. 
کد خبر: ۱۳۹۹۷۴۰
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علیرضا بخت

به گزارش تابناک؛ در سومین روز بازی‌های پاراآسیایی آیچی - ناگویا مسابقات پاراتکواندو در کلاس K۴۴ علیرضا بخت در فینال وزن ۸۰- کیلوگرم مقابل جو از کره‌جنوبی  قرار گرفت و با نتیجه ۲ بر صفر برنده شد و مدال طلا را به دست آورد. 

در این مسابقه جذاب علیرضا بخت راند اول را ۶ بر ۲ برنده شد. در راند دوم هم بخت در مبارزه‌ای قدرتمندانه توانست ۱۲ بر ۶ برنده شود تا کار حتی به راند سوم نکشد.

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برچسب ها
علیرضا بخت پاراتکواندو بازی های پاراآسیایی بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۶ آیچی-ناگویا
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