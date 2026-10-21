نتایج کنکور ۱۴۰۵ چه زمانی اعلام میشود؟
به گزارش تابناک؛ علیرضا کریمیان مدیرکل روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور در گفتوگو با خبرنگار مهر افزود: نتیجه علمی متقاضیان آزمون سراسری به صورت کارنامه ملاک عمل برای انتخاب رشته آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ از روز شنبه ۱۱ مهرماه ۱۴۰۵ بر روی درگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش قرار گرفت.
مشاور رئیس سازمان سنجش گفت: انتخاب رشته در آزمونهای سراسری و پذیرش دانشجو – معلم سال ۱۴۰۵ در پذیرش با آزمون در روزهای ۱۳ تا ۲۰ مهرماه ۱۴۰۵ انجام شد و در نهایت ۵۵۰ هزار نفر انتخاب رشته در آزمون سراسری ۱۴۰۵ را تکمیل کردند.
وی افزود: در پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی نیز داوطلبان میتوانستند رشتههای بدون آزمون را انتخاب کنند که در این میان ۱۲۲ هزار نفر رشتههای بدون کنکور را انتخاب کردند. البته مهلت انتخاب رشته و ثبت نام در پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی تا جمعه اول آبان ماه ادامه دارد.
کریمیان یادآور شد: آمار انتخاب رشته بدون احتساب آمار انتخاب رشته در دانشگاه آزاد اسلامی است که باید به آمار نهایی اضافه شود.
مدیرکل روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور تاکید کرد: براساس اعلام قبلی سازمان سنجش، پیش بینی میشود نتایج نهایی آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ در نیمه دوم آبان ماه ۱۴۰۵ اعلام شود.