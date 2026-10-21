روایت احساسی علی دایی از تصادف مرگبارش

علی دایی درباره پیامد تصادف اسفند 1390 با لندکروز، از تجربه تلخ تصادف و لحظه دیدار با دخترش در بیمارستان سخن گفت؛ اتفاقی که به گفته او، نگاهش را به مسئولیت پدری و آینده فرزندانش عمیق‌تر کرد. تصاویر از علی دایی در بیمارستان پس از تصادف و همچنین روایت تازه این اسطوره فوتبال ایران را می‌بینید و می‌شنوید.