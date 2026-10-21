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کد خبر:۱۳۹۹۷۲۵
کد خبر:۱۳۹۹۷۲۵
1631 بازدید
نظرات: ۵
نبض خبر

روایت احساسی علی دایی از تصادف مرگبارش

علی دایی درباره پیامد تصادف اسفند 1390 با لندکروز، از تجربه تلخ تصادف و لحظه دیدار با دخترش در بیمارستان سخن گفت؛ اتفاقی که به گفته او، نگاهش را به مسئولیت پدری و آینده فرزندانش عمیق‌تر کرد. تصاویر از علی دایی در بیمارستان پس از تصادف و همچنین روایت تازه این اسطوره فوتبال ایران را می‌بینید و می‌شنوید.
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برچسب‌ها:
نبض خبر علی دایی تصادف دنیز دایی ویدیو
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۵
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۹
6
15
پاسخ
من علی دایی را دوست دارم
روجا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۹
16
13
پاسخ
علی دایی به دختران معصونی که پدران شان برای دفاع از تمامیت ارضی و امنیت کشور به شهادت رسیدند نظری ندارد خیلی ا لین دختران خردسال بخاطر رفتارهای علی دایی در اغتشاشات ضد انقلابی و آنمریکا پسند علی بک دایی به شهادت رسیدند
رامین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۹
4
2
پاسخ
تقلا برای دیده شدن؛
mojtaba
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۹
2
3
پاسخ
علی دایی یک آذری عاشق ایران و ایرانیان هست.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۹
2
3
پاسخ
تو و امثال تو هیچ اهمیت و ارزشی ندارین، ارزش یک نظافتچی شریف و حلال خور و زحمتکش از تو برای کشور خیلی بیشتره، به خاطر همدستی با آشوبگران هم که حسابت با کرام الکاتبین هست، حتما روزی آنچه را که به ناحق به دست آورده ای پس میدهی، منتظر باش.
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