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فردا شب منتظر پیامک واریز کالابرگ باشید

رئیس سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها: تاکنون ۱۰ میلیون و ۹۰۰ هزار خانوار برای افزایش رقم کالابرگ اظهارنامه را تکمیل کردند که حدود ۳۳ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر را شامل می‌شود؛ تلاش داریم تا فردا شب مبلغ ۵۰۰ هزار تومان را واریز کنیم.
کد خبر: ۱۳۹۹۷۲۴
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1768 بازدید
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۱۱
کالابرگ

به گزارش تابناک؛ حسن نوروزی گفت: در حال حاضر ۱۰ میلیون و ۹۰۰ هزار سرپرست خانوار که دارای جمعیت حدود ۳۳ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر هستند، ثبت نام کردند و برای آنها افزایش ۵۰۰ هزار تومانی رقم کالا برگ اعمال می‌شود.

وی در مورد اظهارنامه تقاضا برای افزایش رقم کالابرگ الکترونیکی گفت: تاکنون ۱۰ میلیون و ۹۰۰ هزار خانوار به سامانه مراجعه کرده و اظهارنامه را تکمیل کردند که حدود ۳۳ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر را شامل می‌شود.

وی در پاسخ به اینکه افزایش ۵۰۰ هزار تومانی رقم کالابرگ برای این افراد تا کی اعمال می‌شود، گفت: تلاش ما بر این است که تا فردا شب واریز کنیم، یعنی تا پایان مهر ماه پرداخت می‌شود.

رئیس سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در مورد اینکه به گفته رئیس سازمان برنامه بودجه قرار بوده جمعیت ۴۴ میلیونی میلیون نفری ثبت نام کنند، گفت: تلاش بر این است که همه کسانی که برایشان پیامک ارسال شده، ثبت نام کنند.

وی ادامه داد: ما در آینده فرصتی ارائه می‌کنیم تا باقیمانده افرادی که پیامک دریافت کرده‌اند هم اظهارنامه را تکمیل کنند، در حال حاضر ۱۰ میلیون و ۹۰۰ هزار سرپرست خانوار که دارای جمعیت حدود ۳۳ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر هستند، ثبت نام کردند و برای آنها افزایش ۵۰۰ هزار تومانی رقم کالابرگ اعمال می‌شود، اما کسانی که باقی مانده‌اند و در فرصتی که در اختیارشان قرار خواهیم داد، اظهارنامه را تکمیل و از آبان ماه برای آنها نیز واریز خواهد شد.

او در مورد این که آیا رقم مهرماه هم برای جاماندگان واریز خواهد شد،‌ گفت: بگذارید ثبت نام جدید انجام شود،آن موقع تصمیم گرفته می‌شود،‌اما از آبان رقم جدید برای آنها هم واریز خواهد شد.

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برچسب ها
کالابرگ رقم کالابرگ افزایش ۵۰۰ هزار تومانی کالابرگ هدفمندسازی یارانه ها سازمان برنامه بودجه
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۹
0
6
پاسخ
من و اینهمه خوشبختی ، محاله محاله محاله
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۹
0
4
پاسخ
برا بقیه هم پیامک بفرستید که نفرستادید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۹
0
3
پاسخ
هزار دفعه میگن اعصاب برا اونا که نگرفتن نمیزارن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۹
0
7
پاسخ
انصاف نیست نیمی از جمعیت کشور از افزایش مبلغ سبدکالا باوجود تورم لجام گیسخته که گریبان همه را گرفته است محروم کردن این یارانه های حذف شده مربوط به سرانه کلی عموم مردم بوده است وباید برای جبران بخشی ازاین گرانی ها که عددی هم حساب نمی شوند به صاحبان آن با احترام وبدون هیچ منتی پرداخت گردد درحالیکه این دولت دربدت بن حالت باارسال اظهارنامه اقدام به تحقیر مردم کرده است
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۹
باید به همه بدهن بنزین هم مال همه هستبفروشید نفری 10میلیون بریزید به حساب هنه همه مشکلات حل میشه
احمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۹
0
4
پاسخ
فایده ندارد به هر مغازه ای میری نمی‌کشند
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۹
اصلا پول نریختن اخر ماه میریزن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۹
0
4
پاسخ
ما در دهک3خانوار یارانه نقدی هستیم.اما مشمول افزایش کالابرگ نیستیم.وپیامک افزایش کالا برگ برامون نیومده.بسی جای تعجب دارد
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۹
منم دهک دو نه زن نه ماشین نه خانه 2ساله بیکار نه بیمه بیکاری بعد نریختن نمیشه که به اشنا ها دادید
ناشناس
|
France
|
۱۲:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۹
0
0
پاسخ
منتظریم بی صبرانه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۹
0
0
پاسخ
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