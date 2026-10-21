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بازی‌های پاراآسیایی آیچی-ناگویا؛

روح‌الله رستمی در ناگویا نقره ضرب کرد

روح‌الله رستمی با مهار وزنه ۲۳۹ کیلوگرمی، مدال نقره پاراوزنه‌برداری بازی‌های پاراآسیایی ناگویا را از آن خود کرد.
کد خبر: ۱۳۹۹۷۲۱
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روح الله رستمی

به گزارش تابناک؛ روح‌الله رستمی در دسته ۸۸ کیلوگرم پاراوزنه‌برداری بازی‌های پاراآسیایی ناگویا با رکورد ۲۳۹ کیلوگرم به مدال نقره دست یافت.

پرچمدار کاروان ایران، سه بار وزنه‌های ۲۳۲، ۲۳۷ و ۲۳۹ کیلوگرمی را مهار کرد و پس از نماینده چین که رکورد ۲۴۰ کیلوگرم را ثبت کرده بود، در رده دوم ایستاد و صاحب مدال نقره شد.

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روح الله رستمی پاراوزنه‌برداری مدال نقره بازی های پاراآسیایی بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۶ آیچی-ناگویا
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