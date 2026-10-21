بازیهای پاراآسیایی آیچی-ناگویا؛
روحالله رستمی در ناگویا نقره ضرب کرد
روحالله رستمی با مهار وزنه ۲۳۹ کیلوگرمی، مدال نقره پاراوزنهبرداری بازیهای پاراآسیایی ناگویا را از آن خود کرد.
کد خبر: ۱۳۹۹۷۲۱| |
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به گزارش تابناک؛ روحالله رستمی در دسته ۸۸ کیلوگرم پاراوزنهبرداری بازیهای پاراآسیایی ناگویا با رکورد ۲۳۹ کیلوگرم به مدال نقره دست یافت.
پرچمدار کاروان ایران، سه بار وزنههای ۲۳۲، ۲۳۷ و ۲۳۹ کیلوگرمی را مهار کرد و پس از نماینده چین که رکورد ۲۴۰ کیلوگرم را ثبت کرده بود، در رده دوم ایستاد و صاحب مدال نقره شد.
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