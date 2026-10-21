امانوئل ماکرون در قطر به دنبال چیست؟

به گزارش تابناک؛ در حالی که اعتراضات گسترده روزهای اخیر در فرانسه ادامه دارد، ماکرون پس از کویت، امارات و بحرین، حالا سر از قطر درآورده است.

بنا بر این گزارش؛ رسانه‌ها فیلمی از ورود رئیس‌جمهور فرانسه به دوحه و میزبانی شیخ تمیم امیر قطر از ماکرون منتشر کردند.

شبکه الجزیره گزارش داد که سفر ماکرون به قطر در بحبوحه تلاش‌های او برای تأمین سوخت از کشورهای حوزه خلیج فارس انجام شده است.

به روایت این رسانه قطری، او پس از سفر به حوزه خلیج فارس که در آن فرانسه در بحبوحه افزایش قیمت سوخت، تعهداتی برای تأمین ماهانه ۲۰۰ هزار تن گازوئیل اضافی از امارات و بحرین دریافت کرد، «برای تقویت روابط استراتژیک و اقتصادی» وارد قطر شده است.

منبع: فارس