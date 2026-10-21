به گزارش تابناک؛ باشگاه عراقی دهوک در واکنش به شایعات اخیر درباره جدایی یحیی گل‌محمدی، این خبرها را تکذیب کرد.

پس از ناکامی تیم فوتبال امید ایران در صعود به مرحله حذفی بازی‌های آسیایی 2026 آیچی - ناگویا که به دنبال شکست 4 بر یک مقابل کره شمالی صورت گرفت، فدراسیون فوتبال برای انتخاب جایگزین حسین عبدی با یحیی گل‌محمدی وارد مذاکره شد و دو نفر از سران فدراسیون، در روزهای گذشته برای مذاکره با باشگاه دهوک و سرمربی پیشین پرسپولیس عازم عراق شدند.

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ادعای رسانه عراقی درباره موقعیت تازه گل محمدی

در شرایطی که برخی از رسانه‌های عراقی مدعی شدند باشگاه دهوک با جدایی سرمربی ایرانی تیم فوتبال این باشگاه موافقت کرده، روابط عمومی این باشگاه بامداد امروز (چهارشنبه) با صدور اطلاعیه‌ای، خبر جدایی گل‌محمدی را تکذیب کرد.

در بیانیه باشگاه دهوک آمده است: « اخبار منتشر شده در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی درباره باشگاه دهوک پیرامون جدایی یحیی گل‌محمدی به دور از حقیقت است. این شایعات بر باشگاه دهوک و شرایط تیم تأثیرگذار است و باشگاه حق خود می‌داند که اقدامات قانونی علیه این رسانه‌ها به کار بگیرد.»

گل‌محمدی که از ابتدای فصل هدایت تیم دهوک را بر عهده گرفته، در لیگ ستارگان عراق با این تیم تنها دو پیروزی به دست آورده و شش تساوی و دو شکست را نیز تجربه کرده است.

منبع: تسنیم