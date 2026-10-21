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فریادهای سیاسی به حرم امام رضا(ع) رسید

باید معرکه گردانان پرسید تضعیف چهره‌های ملی و انقلابی و ارکان نظام، به سود چه کسی است جز دشمن؟
کد خبر: ۱۳۹۹۷۰۶
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شهادت رهبر شهید انقلاب

به گزارش تابناک؛ رواق کشوردوست را که به خاطر دارید؛ جایی نزدیک به محل شهادت رهبر شهید انقلاب که حتی زیر بمباران دشمن، بدل به مأمن و مأوای عزاداران رهبر عزیزمان شده بود. اما آن‎قدر برخی سیاست بازان و چهره ها از مسئولان کشور بد گفتند، آن ها را به معامله با قاتلان رهبر شهید متهم کردند و وحدت ملی را نشانه رفتند تا احساسات برخی جریحه دار شود و کفن بپوشند و از مشهد به تهران بیایند و شعارهای وحدت شکنانه آقایان را تکرار کنند تا رواق کشوردوست را به تعطیلی بکشانند.

اما گویا بسته شدن رواق کشوردوست کافی نبوده است که این ادعاها و صحبت های ضدوحدت ادامه پیدا کرده و کار به جایی رسیده که عده ای به طور سازمان یافته، در حرم مطهر امام رضا(ع) پرچم به دست راه افتاده اند و با تکرار اظهاراتی که در روزهای اخیر از یک جریان خاص در سفیدشویی حکمی که علیه یکی از نمایندگان مجلس صادرشد؛ علیه برخی مسئولان سابق شعار می دهند که چرا فلانی و فلانی را هم محاکمه نمی کنند.

در همین مسیر، امیرحسین ثابتی نماینده مجلس به زعم خودش در دفاع از حمید رسایی که اخیرا برای تحمل محکومیتش به زندان رفته، در اظهاراتی مدعی شد: «در مجلس از نزدیک دیدم خیلی از کسانی که فکرش را نمی کردم یک قیمتی دارند اما رسایی این طور نبود و هیچ‌وقت نتوانستند او را تطمیع کنند. مشکل رسایی این بود که قیمت نداشت و حاضر نبود سر هر سفره‌ای بنشیند، وگرنه امروز جایش در زندان نبود.» در این باره چند نکته شایان ذکر است:

۱ اولین سوال این است؛ چرا ثابتی که نماینده مردم است و بیش از دو سال است که شاهد چنین تخلفاتی است تاکنون نه به این مسئله اشاره کرده   و نه مستنداتی از این تخلفات را در اختیار هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان یا حتی مقامات قضایی گذاشته   تا همان طور که با مجرمان دیگر برخورد شده و آن ها را به زندان می فرستند با این نمایندگان «قیمت دار» هم برخورد شود؟

۲ این نماینده محترم و دیگر کسانی که در این مدت بارها از تعطیلی مجلس گفتند در حالی که خودشان در همان زمان طرح استیضاح وزیر امور خارجه را در سامانه ثبت می کردند و کمیسیون ها برقرار بود و مجلس علاوه بر قانون گذاری حتی به وزیر دفاع هم رای اعتماد داد؛آیا برای اظهاراتی که موجب ناراحتی و دلسردی عده ای از مردم از نظام شده یک عذرخواهی کرده اند که معتقدند باید برای رئیس جمهور و وزیر امورخارجه دولت دوازدهم به علت اظهارنظرهای خارج از چارچوبی که داشته اند پرونده قضایی تشکیل شود؟

۳ متاسفانه هیاهوهای سیاسیون و دعواهای جناحی که برخی چهره ها را به ایراد اظهارنظرهای خارج از عرف و گاه بی منطق وامی دارد اثر خود را بر افکار عمومی می گذارد و زمینه دلسردی و ناراحتی بخشی از جامعه را فراهم می کند. باید پرسید آیا در شرایطی که رهبر انقلاب بارها و بارها بر حفظ انسجام و وحدت تاکید کرده اند کسانی که برای سفیدشویی کسی که به علت انجام جرم از سوی قوه قضاییه متهم شده، مجددا به نمایندگان مجلس که عصاره فضائل ملت هستند اتهام می زنند یا امثال کواکبیان که به تازگی به خاطر اظهارات خلاف واقعی که داشت ،محکوم شده بود و امروز آن هم در میانه جنگ نسخه رفراندوم و تاسیس جمهوری سوم می پیچد، اصلا به تبعات و اثرات سخنان خود بر روان مردم فکر هم می کنند؟

۴ آیا همین افراد که سخنانشان موجب برانگیخته شدن احساسات برخی از مردم می شود که پیامدهای آن، خود را در رقم خوردن اتفاقاتی مثل بسته شدن رواق کشوردوست، فریاد و شعار در حرم مطهر رضوی و  ... نشان می دهد، حاضر به پذیرش هیچ کدام از تبعات رفتارها و اظهاراتشان هستند؟

۵ حرم مطهر امام رضا(ع) خاستگاه و مرکز انقلاب است و در  رواق دارالذکر در جوار مزار نورانی رهبر شهید انقلاب؛ طنین شعار علیه استکبار، «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» پیوسته جاری و ساری است و شعار عده‌ای محدود صدای همه نیست. باید از معرکه گردانان پرسید از تضعیفِ چهره های ملی و انقلابی، ارکان نظام و قوا و نهاد های عالی که در حقیقت ساختار نظام هستند چه کسی سود می برد جز دشمن؟
منبع: روزنامه خراسان

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۱
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۰۹:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۹
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پاسخ
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