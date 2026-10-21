قتل راننده به دست یک نوجوان؛ انگیزه قتل چه بود؟

نوجوانی به نام نعمت که راننده‌ای را با ضربه چاقو به قتل رسانده، مدعی است تغییر مسیر راننده و ترس از آزار، او را به این جنایت کشانده است

به گزارش تابناک؛ رسیدگی به این پرونده با دستگیری نوجوانی در حاشیه شهر و کشف جسد غرق در خون مردی در خودرویی در اطراف شهر تهران آغاز شد. مأموران پلیس که در حال گشت‌زنی در حاشیه شهر بودند، به پسری مشکوک شدند که هراسان از خودرویی فاصله می‌گرفت. رفتار او توجه مأموران را جلب کرد و آنها برای بررسی موضوع به تعقیبش پرداختند. دقایقی بعد پسر نوجوان دستگیر شد و مأموران برای بررسی علت رفتار مشکوک او به سمت خودرو رفتند.

با نزدیک شدن به خودرو، مأموران با صحنه‌ای قتل راننده به دست یک نوجوان برای کرایه ۵ میلیونیهولناک روبه‌رو شدند. مردی غرق در خون روی زمین افتاده بود و آثار اصابت چاقو روی بدنش دیده می‌شد. بررسی‌های اولیه نشان داد مرد جوان جان باخته است. پسر دستگیرشده که نعمت نام داشت، در تحقیقات مقدماتی به قتل اعتراف کرد اما مدعی شد مقتول قصد آزار او را داشته و به همین دلیل دست به چاقو برده است.

با کشف جسد و اعتراف اولیه متهم، موضوع به مقام قضایی اعلام شد و تحقیقات برای روشن شدن جزئیات جنایت ادامه یافت. نعمت به پلیس آگاهی منتقل شد تا درباره نحوه آشنایی با مقتول، اختلافی که میان آنها شکل گرفته بود و چگونگی وقوع درگیری توضیح دهد. او در جریان بازجویی‌ها مدعی شد ماجرا از اختلاف بر سر کرایه خودرو شروع شده و درنهایت به درگیری مرگباری در جاده‌ای خلوت انجامیده است.

اختلاف بر سر کرایه ۵ میلیون تومانی

نعمت در تشریح ماجرا گفت: برای پیدا کردن کار به سمت حاشیه شهر رفته بودم. در آنجا با راننده‌ای صحبت کردم که قرار شد مرا به مقصد برساند. وقتی درباره کرایه صحبت کردیم، او 5 میلیون تومان خواست. من قبول نکردم و گفتم این مبلغ را نمی‌توانم پرداخت کنم. همین موضوع باعث شد بین ما بحث و اختلاف به وجود بیاید.

متهم ادامه داد: اختلاف‌مان بالا گرفت و کار به کلانتری کشید. راننده در آنجا هم مرا تهدید می‌کرد و می‌گفت حالا پدرت را در اینجا درمی‌آورم. مأمور کلانتری وقتی صحبت‌های ما را شنید، گفت 5 میلیون تومان برای این مسیر زیاد است و بهتر است بر سر مبلغ کمتری توافق کنیم. در نهایت قرار شد یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به او بدهم. با همین توافق اختلافمان تمام شد و از کلانتری بیرون آمدیم.

تغییر مسیر راننده از جاده اصلی

به گفته متهم، پس از پایان اختلاف و توافق بر سر مبلغ کرایه، او و راننده دوباره سوار خودرو شدند تا به مسیرشان ادامه دهند. با این حال او مدعی است راننده پس از حرکت مسیر دیگری را در پیش گرفت و همین موضوع باردیگر باعث نگرانی‌اش شد.

نعمت در ادامه تحقیقات گفت: وقتی سوار ماشین شدیم، راننده حرکت کرد اما کمی بعد متوجه شدم وارد جاده‌ای فرعی شده است. از او پرسیدم چرا از این مسیر می‌رود که گفت این راه میانبر است. مسیر را می‌شناسد و نباید نگران باشم.

وی افزود: من هم به حرفش اعتماد کردم و چیزی نگفتم.کمی جلوتر راننده خودرو را متوقف کرد. وقتی علت توقفش را پرسیدم، دوباره بحث 5 میلیون تومان را پیش کشید و گفت باید همان مبلغ را پرداخت کنم. به او یادآوری کردم که در کلانتری توافق کرده بودیم یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بگیرد و من پول بیشتری ندارم. او هم گفت مسیر زیادی آمده است.

ادعای قصد آزار و ضربه چاقو به قلب راننده

متهم مدعی شد در ادامه راننده به سمت او آمد و قصد آزارش را داشت.

نعمت در این باره گفت: وقتی دیدم قصدش چیست، ترسیدم. من هم چاقویی داشتم و با آن ضربه‌ای به او زدم. قصد نداشتم او را بکشم اما اتفاقی که افتاد باعث مرگش شد.

پس از انتقال جسد به پزشکی‌ قانونی، علت مرگ مرد جوان مورد بررسی قرار گرفت. نتایج معاینات نشان داد ضربه چاقو به ناحیه قلب مقتول اصابت کرده و موجب پارگی عروق این ناحیه شده است. شدت جراحت به حدی بود که مرد جوان پیش از رسیدن به بیمارستان جان باخت.

با تکمیل تحقیقات مقدماتی و بررسی اظهارات متهم، پرونده برای رسیدگی به دادگاه کیفری استان تهران ارجاع شد.

درخواست قصاص و اختلاف بر سر سن قاتل

در جلسه محاکمه، مادر مقتول در جایگاه حاضر شد و با اشاره به مرگ فرزندش، از دادگاه درخواست قصاص کرد.

یکی از مسائل مهم پرونده، سن نعمت در زمان وقوع جنایت بود. براساس اعلام پزشکی‌ قانونی، سن او هنگام ارتکاب قتل بین ۱۷ تا ۱۹ سال برآورد شده بود اما متهم مدعی بود هنگام وقوع حادثه ۱۶ سال داشته است. اختلاف درباره سن متهم از موضوعاتی بود که در جریان رسیدگی مورد توجه قرار گرفت.

راننده فکر می‌کردم مهاجر غیرقانونی هستم

نعمت در ادامه دفاعیاتش بار دیگر به اختلاف بر سر کرایه و آنچه مدعی بود در خودرو اتفاق افتاد، اشاره کرد و گفت: من از مادر افغان و پدر ایرانی هستم. راننده تصور می‌کرد من به‌ صورت غیرقانونی در ایران زندگی می‌کنم و به همین دلیل می‌خواست مرا تحت فشار بگذارد تا 5 میلیون تومان به او بدهم. برای همین موضوع را به کلانتری کشاند. من دلیلی برای کشتن او نداشتم. وقتی متوجه شدم نیت شومی در سر دارد، مرتکب قتل شدم.

متهم در دادگاه تأکید کرد که قتل را از پیش طراحی نکرده و آنچه اتفاق افتاده، نتیجه درگیری میان او و راننده بوده است.

پس از اظهارات متهم، وکیل مدافع او نیز دفاعیات خود را مطرح کرد.

در پایان جلسه، قضات با شنیدن درخواست قصاص مادر مقتول، دفاعیات نعمت و اظهارات وکیل مدافعش، برای بررسی پرونده و اتخاذ تصمیم وارد شور شدند.

منبع: همشهری آنلاین