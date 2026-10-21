پیش بینی رگبار باران برای این بخش‌ از کشور

سازمان هواشناسی پیش‌بینی کرد در مناطق شمالی، غربی و جنوبی کشور رگبار، رعدوبرق و وزش باد شدید رخ می‌دهد.

به گزارش تابناک؛ سازمان هواشناسی اعلام کرد امروز چهارشنبه برای استان‌های ساحلی دریای خزر، شمال غرب و غرب کشور، و همچنین برخی نواحی شمال فارس، جنوب کرمان، خوزستان، ارتفاعات هرمزگان، البرز، تهران و سمنان در برخی ساعات رگبار، رعدوبرق، وزش باد شدید موقت و گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.

بر اساس این گزارش، بارش‌ها در استان‌های اردبیل و آذربایجان شرقی از شدت بیشتری برخوردار خواهد بود.

همچنین سازمان هواشناسی هشدار داد که در دو روز آینده، در مناطق مرزی

به گزارش تابناک؛ سازمان هواشناسی اعلام کرد امروز چهارشنبه برای استان‌های ساحلی دریای خزر، شمال غرب و غرب کشور، و همچنین برخی نواحی شمال فارس، جنوب کرمان، خوزستان، ارتفاعات هرمزگان، البرز، تهران و سمنان در برخی ساعات رگبار، رعدوبرق، وزش باد شدید موقت و گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.

بر اساس این گزارش، بارش‌ها در استان‌های اردبیل و آذربایجان شرقی از شدت بیشتری برخوردار خواهد بود.

همچنین سازمان هواشناسی هشدار داد که در دو روز آینده، در مناطق مرزی شرق کشور وزش باد شدید در برخی ساعات منجر به خیزش گردوخاک و کاهش کیفیت هوا خواهد شد.

گفتنی است؛ وزش باد شدید در برخی ساعات منجر به خیزش گردوخاک و کاهش کیفیت هوا خواهد شد.