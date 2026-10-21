یک منبع آگاه دولتی در عراق از دستور مستقیم نخست‌وزیر این کشور برای بستن گذرگاه مرزی الشیب (چذابه) با ایران از روز چهارشنبه خبر داد؛ تصمیمی ناگهانی و بدون اعلام علت که طبق گزارش‌ها، با انسداد تدریجی چند مرز زمینی دیگر طی روز‌های آینده تکمیل خواهد شد.

به گزارش تابناک؛ یک منبع آگاه دولتی در عراق از دستور مستقیم نخست‌وزیر این کشور برای بستن گذرگاه مرزی الشیب (چذابه) با ایران از امروز چهارشنبه خبر داد؛ تصمیمی ناگهانی و بدون اعلام علت که طبق گزارش‌ها، با انسداد تدریجی چند مرز زمینی دیگر طی روزهای آینده تکمیل خواهد شد.

مقامات دولتی عراق در تصمیمی غیرمنتظره و بدون تشریح دلایل، دستور مسدودسازی برخی از پایانه‌های مرزی مشترک با جمهوری اسلامی ایران را صادر کرده‌اند.

یک مقام عراقی بامداد امروز چهارشنبه در گفت‌وگو با الجزیره اعلام کرد که بر اساس دستور رسمی نخست‌وزیر عراق، گذرگاه مرزی «الشیب» (هم‌مرز با پایانه چذابه در استان خوزستان) از روز چهارشنبه تا اطلاع ثانوی به‌طور کامل بسته خواهد شد.

این منبع آگاه همچنین افشا کرد که این اقدام محدود به یک پایانه نیست و قرار است طی روزهای آینده، چند گذرگاه زمینی و مرزی دیگر میان عراق و ایران نیز به‌تدریج مسدود و تعطیل شوند.

هنوز دلایل رسمی این تصمیم ناگهانی از سوی مقامات بغداد اعلام نشده و مسئولان مربوطه در ایران نیز تاکنون جزئیاتی از ابعاد و دلایل این انسداد مرزی ارائه نکرده‌اند.

منبع: الجزیره