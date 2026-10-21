En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تبلیغات تابناک صفحه خبر
شیفر

عراق: چند گذرگاه مرزی با ایران بسته می‌شود

یک منبع آگاه دولتی در عراق از دستور مستقیم نخست‌وزیر این کشور برای بستن گذرگاه مرزی الشیب (چذابه) با ایران از روز چهارشنبه خبر داد؛ تصمیمی ناگهانی و بدون اعلام علت که طبق گزارش‌ها، با انسداد تدریجی چند مرز زمینی دیگر طی روز‌های آینده تکمیل خواهد شد.
کد خبر: ۱۳۹۹۶۹۴
| |
514 بازدید
گذرگاه مرزی الشیب (چذابه)

به گزارش تابناک؛ یک منبع آگاه دولتی در عراق از دستور مستقیم نخست‌وزیر این کشور برای بستن گذرگاه مرزی الشیب (چذابه) با ایران از امروز چهارشنبه خبر داد؛ تصمیمی ناگهانی و بدون اعلام علت که طبق گزارش‌ها، با انسداد تدریجی چند مرز زمینی دیگر طی روزهای آینده تکمیل خواهد شد. 

مقامات دولتی عراق در تصمیمی غیرمنتظره و بدون تشریح دلایل، دستور مسدودسازی برخی از پایانه‌های مرزی مشترک با جمهوری اسلامی ایران را صادر کرده‌اند.

یک مقام عراقی بامداد امروز چهارشنبه در گفت‌وگو با الجزیره اعلام کرد که بر اساس دستور رسمی نخست‌وزیر عراق، گذرگاه مرزی «الشیب» (هم‌مرز با پایانه چذابه در استان خوزستان) از روز چهارشنبه تا اطلاع ثانوی به‌طور کامل بسته خواهد شد.

این منبع آگاه همچنین افشا کرد که این اقدام محدود به یک پایانه نیست و قرار است طی روزهای آینده، چند گذرگاه زمینی و مرزی دیگر میان عراق و ایران نیز به‌تدریج مسدود و تعطیل شوند.

هنوز دلایل رسمی این تصمیم ناگهانی از سوی مقامات بغداد اعلام نشده و مسئولان مربوطه در ایران نیز تاکنون جزئیاتی از ابعاد و دلایل این انسداد مرزی ارائه نکرده‌اند.
منبع: الجزیره

اشتراک گذاری
برچسب ها
گذرگاه مرزی الشیب بسته شدن مرز مرز ایران و عراق چذابه مرز چذابه عراق نخست وزیر عراق
برگزاری نمایشگاه کتاب تهران در انتظار تصمیم وزیر؛ وعده آبان‌ماه و نگرانی ناشران
بهداد سلیمی: در ناگویا انتظار کسب ۴ مدال را داشتم/ هدف ما کسب ۳ مدال المپیک است/ امیدوارم بچه‌ها قدردان شرایط و اردوها باشند
بازخوانی تاریخ؛ ماجرای نفوذ نوجوان توده ای در حزب سلطنت طلبان!
هتل آزادی
گزارش خطا
مطالب مرتبط
عراقچی عازم بغداد شد
بازگشایی موقت مرز شلمچه و چذابه
مرز شلمچه و چذابه باز شد
آمریکا در حال آماده‌سازی برای حمله سنگین سه‌روزه به ایران است/ از «مادر بمبها» استفاده می‌شود/ ترامپ تمدن ۵ هزار ساله ایران را فراموش نکند
تصاویر اجساد قتل عام خانوادگی شهرک غرب
اعلامیه درگذشت رتبه ۱۴۰۰ کنکور امسال
مکالمه جالب زن بی‌حجاب و با حجاب در کنار روحانی
لحظات درگیری جنگنده ایران با اف 35 اسرائیل و نجات خلبان ایرانی
اهدای اعضای نوجوان ۱۶ ساله به بیماران نیازمند
ذوق مجری زن از دوشیدن شیر الاغ روی آنتن زنده صداوسیما
درخواست مقتدی برای تظاهرات در حمایت از آزادی حجاب
اعلام رونمایی از جنگنده سنگین ایران
عراقچی: روز ششم تنگه باز می‌شود؛ روز هفتم مذاکره می‌کنیم
لحظات حمله کماندوهای انگلیس برای دستگیری جاسوس ایران
شعار «آستارا و حیران» همان حرف موساد بود؛ نژادمان ایرانی است/ دستگاه‌های امنیتی به ماجرای دیدار ملوان - تراکتور ورود کنند
خوشبختانه مذاکرات کنونی ایران و آمریکا محرمانه است؛ اسرائیل برای وارد کردن آمریکا به جنگ جدید فشار می‌آورد
روایت تکان دهنده از خلبان اف 4 فانتوم ارتش ایران
آمریکا تنگه هرمز را بسته نمی‌بیند که بخواهد در ازای بازگشایی امتیاز بدهد/ ترامپ در آستانه انتخابات، از برخورد نظامی مستقیم با ایران خودداری می‌کند
پیکان ۱۸ هزارتومانی را ۱۰ درصد معلمان داشتند، پراید ۹۰۰ میلیون تومانی را ۹۵ درصد  (۲۱۳ نظر)
خوداظهاری کالابرگ؛ سرکار گذاشتن مردم است / بی‌اطلاعی مجلس از جزئیات طرح خوداظهاری  (۱۱۶ نظر)
سخنان لیلاز که باعث خشم لرها شده را ببینید و بشنوید  (۱۰۴ نظر)
ایرانِ قاجاری در ذهن دیپلمات سابق؟! / آقای دیپلمات عینک تسلیم را بردارید  (۱۰۴ نظر)
مکالمه جالب زن بی‌حجاب و با حجاب در کنار روحانی  (۷۶ نظر)
رشد آسانسوری یک مدیر بی‌تجربه در وزارت نفت؛ انگار یک ستوان سوم را سرلشکر کرده‌اند!  (۶۹ نظر)
آمریکا در حال آماده‌سازی برای حمله سنگین سه‌روزه به ایران است/ از «مادر بمبها» استفاده می‌شود/ ترامپ تمدن ۵ هزار ساله ایران را فراموش نکند  (۶۷ نظر)
کیهان: ظریف، روحانی و مرعشی در پازل دشمن اند  (۶۷ نظر)
افشای محتوای پیام عاصم منیر به ایران؛ ایران و آمریکا طرح را پذیرفتند  (۶۲ نظر)
شعار «آستارا و حیران» همان حرف موساد بود؛ نژادمان ایرانی است/ دستگاه‌های امنیتی به ماجرای دیدار ملوان - تراکتور ورود کنند  (۶۱ نظر)
اعلامیه درگذشت رتبه ۱۴۰۰ کنکور امسال  (۵۵ نظر)
ویدیوی جنجالی زن محجبه خطاب به لاله مرزبان  (۵۴ نظر)
عجب روزگاری؛ متخصص باید به مدعیان انقلابی‌گری پاسخ بدهد / بازخواست یک عمر مجاهدت!  (۴۷ نظر)
قتل‌عام خانوادگی در شهرک غرب  (۴۶ نظر)
نسخه ظریف و مرعشی برای نجات ایران؛ تکرار ترکمنچای!  (۴۱ نظر)
tabnak.ir/005s7i
tabnak.ir/005s7i