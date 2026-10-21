عکس | شکوه کلیسای کوجک بر فراز صخره آتشفشانی

کلیسای سنت میشل ایگویلهی از جاهای دیدنی ایگویلهی فرانسه است و با سقفی نوک تیز، بر فراز صخره‌ای آتشفشانی با ۸۲ متر ارتفاع قرار دارد.

به گزارش تابناک، کلیسای سنت میشل ایگویلهی (Chapel St. Michel d'Aiguilhe) از جاهای دیدنی ایگویلهی فرانسه است و با سقفی نوک تیز، بالای دودکش آتشفشانی با ۸۲ متر ارتفاع قرار دارد.

کلیسای سنت میشل ایگویلهی مکانی مقدس و در عین حال باستانی در منطقه محسوب می‌شود که در سال ۹۶۲ میلادی ساخته شده و در قرن ۱۲ گسترش داده شد.

تصاویر هوایی زیبا از این منطقه را مشاهده می‌کنید.