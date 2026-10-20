رئیس‌جمهور اوکراین پس از دیدار با فرستاده ویژه ریاست‌جمهوری آمریکا در اسلو گفت: ما در جنگ اوکراین شکست نمی‌خوریم، اما اوکراین در حال از دست دادن زمان و مردم است.

به گزارش تابناک به نقل از بی‌بی‌سی، ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین شامگاه سه‌شنبه پس از دیدار با استیو ویتکاف، فرستاده ویژه ریاست‌جمهوری آمریکا در اسلو، پایتخت نروژ بیان کرد: ما در جنگ اوکراین شکست نمی‌خوریم، اما زمان و مردم را به دلیل جنگ از دست می‌دهیم. امیدوارم که شرکای ما از جمله آمریکا به ما در خاتمه جنگ کمک کنند.

بنا بر این گزارش، رئیس‌جمهور اوکراین در ادامه ضمن آنکه مذاکرات با طرف‌های غربی را «مهم» خواند، گفت: مهم است که در تمام سطوح به گفت‌وگو ادامه دهیم و در مورد تصمیمات لازم برای پایان دادن به این جنگ با هم همکاری کنیم. مذاکرات مهمی با شرکای اوکراین در ایالات متحده و اروپا داشته‌ایم و همچنین گفت‌وگوی خوبی با مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده داشتم و از تمایل او برای کمک و یافتن راه‌حل‌هایی برای جنگ اوکراین قدردانی می‌کنم.

زلنسکی بدون اشاره به حملات اوکراین به زیرساخت‌های انرژی روسیه گفت: اوکراین بیش از هر کسی صلح می‌خواهد و تصمیم برای ادامه جنگ، تنها انتخاب روسیه است. اوکراین بلافاصله از پیشنهاد آمریکا برای آتش‌بس انرژی حمایت کرد، اما روسیه با ادامه حملات خود پاسخ داد.

وی افزود: می‌خواهم نمایندگان آمریکا ایده‌های مورد بحث برای یک راه‌حل صلح‌آمیز بالقوه با روس‌ها را مطرح کنند. یکی از این ایده‌ها، حرکت به سمت یک نشست سه‌جانبه احتمالی بین روسای جمهور آمریکا، اوکراین و روسیه است. درضمن، ویتکاف فردا به روسیه می‌رود. بیایید ببینیم پوتین (رئیس‌جمهور روسیه) چه می‌گوید.

قدردانی زلنسکی از آمریکا

رئیس‌جمهور اوکراین که پیشتر مدعی شده بود واشنگتن به مدت کوتاهی تبادل اطلاعات با کی‌یف را قطع کرده، در این نشست خبری گفت: از ایالات متحده سپاسگزارم زیرا اطلاعات در مورد حملات روسیه اکنون کار می‌کند. سیستم‌های هشدار اولیه برای مردم اوکراین مهم هستند و ما از طرف آمریکایی سپاسگزاریم که اکنون کار می‌کند، و عالی است.

ایالات متحده پیش از این محدود کردن اشتراک‌گذاری اطلاعات را انکار کرده بود.

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کنفرانس خبری رئیس‌جمهور فنلاند، نخست‌وزیر نروژ و رئیس‌جمهور اوکراین در اسلو

الکساندر استاب، رئیس‌جمهور فنلاند و یوناس گار استور، نخست‌وزیر نروژ نیز در کنار زلنسکی در این نشست خبری حضور داشتند. همچنین، جارد کوشنر، داماد و مشاور دونالد ترامپ نیز به‌صورت مجازی در این نشست شرکت داشت.

رئیس‌جمهور فنلاند با تاکید بر اینکه حاضران در مذاکرات «پیشرفت واقعی» داشته‌اند، گفت: آنها عناصری از صلح، امنیت و اقتصاد را در تصویر کلی پیدا کردند و این ایده‌ها فردا به سن پترزبورگ برده خواهد شد. در کوتاه‌مدت، آنها درباره تاسیسات انرژی و آتش‌بس‌های جزئی بحث و رایزنی کردند و به نظرم رهبران با هم هم‌نظر هستند.

وی افزود: طبق تجربه من، صلح نیاز به صبر دارد، اما متاسفانه جنگ منتظر نمی‌ماند و مردم هر روز می‌میرند. فکر می‌کنم امروز گامی در مسیر درست بود.

نخست‌وزیر نروژ نیز در پاسخ به این سوال رهبران اروپایی که چرا استیو ویتکاف در کنفرانس خبری حضور ندارد، گفت: اروپا باید در روند صلح بین روسیه و اوکراین حضور داشته باشد. برای دستیابی به یک صلح پایدار و عادلانه، به معادله‌ای متشکل از ایالات متحده، اوکراین، روسیه و اروپا نیاز داریم.

نخست‌وزیر نروژ در این باره تاکید کرد: من و رئیس‌جمهور فنلاند از طرف اروپا صحبت نمی‌کنیم اما این قاره با عواقب این درگیری زندگی خواهد کرد. بسیار مهم است که مذاکره‌کنندگان آمریکایی و رئیس‌جمهور ترامپ همچنان درگیر این موضوع باشند.