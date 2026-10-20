نماینده ویژه رئیس‌جمهور آمریکا و همچنین داماد و مشاور ترامپ فردا به مسکو سفر می‌کنند.

ویتکاف و کوشنر فردا به مسکو می‌روند

به گزارش تابناک، «استیو ویتکاف» نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا و «جرد کوشنر» داماد و مشاور ترامپ فردا چهارشنبه برای دیدار با مقامات روسیه به مسکو سفر می‌کنند.

سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در این باره اعلام کرده است مسکو پیشنهادهای استیو ویتکاف و جرد کوشنر نمایندگان آمریکا را بررسی خواهد کرد، اما حاضر به ارائه امتیازهای سیاسی نیست.

لاوروف همچنین گفته است روسیه برای ازسرگیری روابط با کشورهای غربی آمادگی دارد، اما بازگشت به شرایط پیش از سال ۲۰۲۲ را در دستور کار ندارد.

وی در ادامه تأکید کرده است مقام‌های روسیه انتظار معجزه‌ای از دولت دونالد ترامپ در زمینه تحریم‌ها ندارند.

وزیر خارجه روسیه همچنین خاطرنشان کرده است: تصمیم ترامپ برای اجرا نکردن قانون تحریم‌ها نباید مایه تمجید قرار گیرد، زیرا مشخص نیست رئیس‌جمهور بعدی آمریکا چه رویکردی در قبال مسکو اتخاذ خواهد کرد.

منبع: ایسنا