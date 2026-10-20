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ناتو در پی افزایش امنیت دریای سیاه

سخنگوی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی اعلام کرد: سفرای کشورهای عضو درباره امنیت در دریای سیاه گفتگو کردند و تصمیم گرفتند که تجهیزات بیشتری را به این منطقه اعزام کنند.
کد خبر: ۱۳۹۹۶۶۷
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ناتو

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری الجزیره، آلیسون هارت، سخنگوی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) امروز سه‌ شنبه اعلام کرد که این نهاد نظامی قصد دارد حضور خود در منطقه دریای سیاه را با تجهیزات بیشتر متمرکز بر «نظارت، شناسایی و پشتیبانی پزشکی قانونی» تقویت کند.

سخنگوی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی اضافه کرد که سفرای ناتو در جلسه شورای آتلانتیک شمالی که امروز برگزار شد، در مورد امنیت منطقه‌ ای بحث کردند.

وی گفت که این سازمان پیشتر جبهه شرقی خود را تقویت کرده است که این اقدام شامل استقرار قابلیت‌های مقابله با پهپادها نیز می‌شود.

هارت ادعا کرد: ناتو تجهیزات و امکانات بیشتری را به این منطقه اعزام خواهد کرد که شامل پشتیبانی در حوزه‌های نظارت، شناسایی و بررسی‌های فنی (جرم‌شناسی) خواهد بود. ما همچنان متحد باقی خواهیم ماند و اطمینان حاصل می‌کنیم که برای مقابله با هرگونه تهدیدی آمادگی و توانایی لازم را داریم تا امنیت یک میلیارد نفر از جمعیت خود را تأمین کنیم!

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