آتش سوزی نفتکش متخلف در کریدور جنوبی تنگه هرمز

به گزارش تابناک، روابط عمومی نیروی دریایی ارتش اعلام کرد پیش از ظهر امروز تیم های رصد نیروی دریایی ارتش که بصورت مستمر شرق تنگه هرمز را کنترل و تحت رصد خود دارند، یک فروند نفتکش متخلف که در منطقه ممنوعه دچار حریق شده بود را کشف و شناسایی کردند.

این نفتکش متخلف علیرغم هشدارهای قبلی، سامانه های ردیابی خود را خاموش کرده و درصدد عبور از منطقه ممنوعه در کریدور جنوبی تنگه هرمز بود.

نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد: عواقب ترددهای بدون هماهنگی به عهده متخلفان است و این ناهماهنگی‌ها موجب گسترش ناامنی شده است.