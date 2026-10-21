خشکی پا و ترک پاشنه چرا ایجاد می‌ شود؟ با علت‌ ها، روش‌ های خانگی، کرم‌های مناسب و زمان مراجعه به پزشک برای درمان خشکی پا آشنا شوید.

به گزارش تابناک؛ خشکی پوست پا، به‌ویژه در ناحیه پاشنه، مشکلی رایج است که می‌تواند باعث زبری، پوسته‌پوسته شدن، خارش و ایجاد ترک شود. این مشکل اغلب با مراقبت منظم و استفاده از مرطوب‌کننده مناسب بهبود پیدا می‌کند؛ اما گاهی نیز با بیماری‌های پوستی یا مشکلاتی مانند دیابت ارتباط دارد. مهم‌ترین راهکار برای درمان خشکی پا، حفظ رطوبت پوست و جلوگیری از عمیق‌تر شدن ترک‌هاست. اگر خشکی شدید، دردناک یا ماندگار باشد، بهتر است علت آن توسط پزشک بررسی شود.

خشکی پا چه علتی دارد؟

۱. کاهش رطوبت طبیعی پوست

افزایش سن، هوای سرد و خشک و حمام طولانی با آب داغ می‌توانند رطوبت پوست را کاهش دهند و موجب زبری و ترک پاشنه شوند.

۲. کفش نامناسب و فشار روی پاشنه

کفش‌های نامناسب یا پشت‌باز ممکن است فشار را روی پاشنه افزایش دهند و احتمال ایجاد ترک را بیشتر کنند.

۳. شست‌وشوی مکرر و مواد شوینده قوی

تماس مکرر با آب، صابون‌های قوی و شوینده‌ها می‌تواند چربی محافظ پوست را کاهش دهد.

۴. بیماری‌های پوستی یا زمینه‌ای

اگزما، پسوریازیس، عفونت قارچی و دیابت نیز ممکن است با خشکی یا ترک‌خوردگی پا همراه باشند. پوسته‌ریزی بین انگشتان، به‌ویژه همراه با خارش، می‌تواند نشانه قارچ باشد و صرفاً خشکی ساده محسوب نشود.

بهترین روش‌های درمان خشکی پا در خانه

۱. هر روز از مرطوب‌کننده استفاده کنید

پس از شست‌وشو، پا‌ها را به‌آرامی خشک کنید و در حالی که پوست هنوز کمی رطوبت دارد، کرم یا پماد بدون عطر بزنید. فرآورده‌های حاوی اوره، گلیسیرین یا وازلین می‌توانند به نرم شدن پوست کمک کنند.

۲. شب‌ها از وازلین و جوراب نخی کمک بگیرید

برای خشکی ساده پاشنه، لایه‌ای از وازلین روی پوست سالم و خشک‌شده بمالید و جوراب نخی بپوشید تا رطوبت بهتر حفظ شود. کرم یا وازلین را بین انگشتان پا نزنید، زیرا رطوبت اضافی این ناحیه می‌تواند زمینه رشد قارچ را فراهم کند.

۳. از آب ولرم استفاده کنید

حمام یا شست‌وشوی کوتاه با آب ولرم و شوینده ملایم بهتر از آب داغ و شست‌وشوی طولانی است. پوست را با حوله نسایید و به‌آرامی خشک کنید.

۴. کفش مناسب بپوشید

کفش اندازه و دارای پاشنه محافظ، فشار و اصطکاک را کاهش می‌دهد. از پوشیدن مداوم کفش‌هایی که پاشنه را بدون حمایت رها می‌کنند، به‌خصوص هنگام وجود ترک، خودداری کنید.

این توصیه‌ها با راهنمای مراقبت متخصصان پوست برای درمان پاشنه خشک و ترک‌خورده هم‌خوانی دارند.

کدام کرم برای خشکی پا مناسب‌تر است؟

کرم حاوی اوره ۱۰ تا ۲۵ درصد

کمک به نرم شدن پوست ضخیم و خشک پاشنه

پماد وازلین

حفظ رطوبت و محافظت از پوست خشک

کرم حاوی گلیسیرین یا سرامید

کمک به آبرسانی و تقویت سد محافظ پوست

شوینده ملایم و بدون عطر

کاهش تحریک و خشکی ناشی از شست‌وشو

توجه: کرم‌های حاوی اوره یا اسید‌های لایه‌بردار را روی ترک‌های باز، خونریزی‌دهنده یا ملتهب بدون نظر پزشک استفاده نکنید؛ ممکن است باعث سوزش شوند. اگر دیابت دارید یا حس پاهایتان کاهش یافته است، پیش از استفاده از محصولات لایه‌بردار با پزشک مشورت کنید.

چه زمانی خشکی پا نیاز به مراجعه به پزشک دارد؟

در موارد زیر بهتر است برای بررسی علت و انتخاب درمان مناسب به پزشک مراجعه کنید:

ترک‌های عمیق، دردناک یا خونریزی‌دهنده

قرمزی، گرمی، تورم، ترشح یا نشانه‌های عفونت

خشکی مداومی که با مراقبت منظم بهتر نمی‌شود

خارش و پوسته‌ریزی شدید، به‌خصوص بین انگشتان

وجود دیابت، اختلال گردش خون یا کاهش حس پا

در افراد مبتلا به دیابت، حتی ترک‌ها و زخم‌های کوچک پا نیز اهمیت دارند و باید زود بررسی شوند.

جمع‌بندی

خشکی پا در بسیاری از موارد با مرطوب‌کردن روزانه، شست‌وشوی ملایم، استفاده از کفش مناسب و محافظت از پاشنه قابل کنترل است. با این حال، ترک‌های شدید یا علائم ماندگار را نباید تنها با درمان خانگی مدیریت کرد؛ گاهی برای بهبود مشکل، درمان علت زمینه‌ای ضروری است.