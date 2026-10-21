En
/
فا
En العربیة
تبلیغات تابناک صفحه خبر
شیفر

استایل متفاوت نیکول کیدمن در شوی ویکتوریا سکرت

نیکول کیدمن، بازیگر سرشناس هالیوود، با انتخاب استایلی متفاوت در شوی مد ویکتوریا سکرت در لس‌آنجلس توجه رسانه‌ها و علاقه‌مندان دنیای مد را به خود جلب کرد.
کد خبر: ۱۳۹۹۶۳۶
| |
678 بازدید
نیکول کیدمن

به گزارش تابناک؛ نیکول کیدمن برای حضور در این مراسم، پیراهن سفید دکمه‌دار را با کراوات صورتی پررنگ و راه‌راه‌های مورب مشکی ترکیب کرده بود. او همچنین دامنی مشکی و مدادی‌شکل با جزئیاتی شبیه بند‌های جوراب انتخاب کرده بود؛ ترکیبی که در عین حفظ ظاهر رسمی، با فضای جسورانه و نمایشی شوی ویکتوریا سکرت هماهنگی داشت.

این بازیگر برنده جایزه اسکار، ظاهر خود را با کفش‌های پاشنه‌بلند مشکی نوک‌تیز، کیف دستی زرشکی از برند شنل و آرایش چشمگیر کامل کرده بود. مو‌های بلوند و تا روی شانه او نیز باز و با فرق مرتب حالت داده شده بود.

استایل متفاوت نیکول کیدمن در شوی ویکتوریا سکرت

کیدمن در ردیف نخست مراسم و در کنار هیلاری سوپر، مدیرعامل ویکتوریا سکرت، و ونسا برایانت، همسر کوبی برایانت، بسکتبالیست فقید آمریکایی، دیده شد. حضور او در کنار چهره‌های سرشناس، بر جذابیت ردیف مهمانان این رویداد افزود.

این مراسم میزبان شماری از مشهورترین مدل‌های جهان، از جمله بلا حدید، جیجی حدید، آنوک یای، باربارا پالوین و اشلی گراهام بود. در کنار نمایش لباس‌ها، اجرای موسیقی هنرمندانی مانند مگان تی استالیون، مگان مورونی، تیت مک‌ری و گروه کیت‌آی‌آی نیز بخشی از برنامه را تشکیل می‌داد.

یکی از مهم‌ترین لحظات این شوی مد، حضور کایلی جنر روی صحنه بود. این چهره مشهور تلویزیونی برای نخستین بار در شوی ویکتوریا سکرت به‌عنوان مدل روی ران‌وی رفت.

در همین حال، انتظار می‌رفت ساندی رز کیدمن اربن، دختر ۱۸ ساله نیکول کیدمن، نیز در این مراسم حضور داشته باشد؛ اما او در نهایت در رویداد دیده نشد. ساندی رز در سال‌های اخیر مسیر حرفه‌ای خود را در دنیای مدلینگ دنبال کرده و در نمایش‌های مد برند‌هایی مانند میو میو، دیور، کالوین کلاین، کوچ و والنتینو حضور یافته است.

منبع: خبر فوری

اشتراک گذاری
برچسب ها
نیکول کیدمن ویکتوریا سکرت جایزه اسکار
بازخوانی تاریخ؛ ماجرای نفوذ نوجوان توده ای در حزب سلطنت طلبان!
عجب روزگاری؛ متخصص باید به مدعیان انقلابی‌گری پاسخ بدهد / بازخواست یک عمر مجاهدت!
اهداف اصلی سفر لاوروف به ایران؛ میانجیگری احتمالی میان ایران و آمریکا و بازگشت به طرح قدیمی برای امنیت خلیج فارس
هتل آزادی
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ستاره هالیوود علیه ترامپ
سرگرمی جدید بازیگر هالیوود خبرساز شد
افشای رابطه جنیفر لوپز با همسر سابق نیکول کیدمن
آخرین اخبار
در تکالیف مدرسه بچه‌ها همراهی کنیم یا دخالت؟
عکس هنری زیبا از دو برج تهران در یک قاب
استایل متفاوت نیکول کیدمن در شوی ویکتوریا سکرت
چرا وسیله گمشده جلوی چشممان را نمی‌بینیم؟!
از افزایش ۵۰۰ درصدی قیمت دارو تا نمایشگاه پرهزینه ایران‌مد/انتقادها از وزارت بهداشت بالا گرفت
نفت و گاز برنده جنگ با محیط‌زیست!/ قطب شمال قربانی می‌شود؟
سگ‌ها و گرگ‌ها بوی ترس انسان را حس می‌کنند
برگزاری نمایشگاه کتاب تهران در انتظار تصمیم وزیر؛ وعده آبان‌ماه و نگرانی ناشران
پشت پرده صحبت‌های سعید جلیلی درباره شهادت رهبر انقلاب / روایت‌های ناقص سایه نشین از علت وقوع جنگ
گزافه گویی نتانیاهو علیه ایران با همراهی ترامپ
کنترل عملیاتی تنگه هرمز در اختیار ایران است
پاسخ ترامپ به سوالی درباره دیدار هگست با نتانیاهو
اتوبوس شهرک‌نشینان صهیونیست هدف قرار گرفت
زلنسکی در دیدار ویتکاف: ما در جنگ شکست نمی‌خوریم
تعلیق پروازها به عربستان با وجود بازگشایی فرودگاه ریاض
آمریکا در حال آماده‌سازی برای حمله سنگین سه‌روزه به ایران است/ از «مادر بمبها» استفاده می‌شود/ ترامپ تمدن ۵ هزار ساله ایران را فراموش نکند
تصاویر اجساد قتل عام خانوادگی شهرک غرب
اعلامیه درگذشت رتبه ۱۴۰۰ کنکور امسال
مکالمه جالب زن بی‌حجاب و با حجاب در کنار روحانی
لحظات درگیری جنگنده ایران با اف 35 اسرائیل و نجات خلبان ایرانی
اهدای اعضای نوجوان ۱۶ ساله به بیماران نیازمند
ذوق مجری زن از دوشیدن شیر الاغ روی آنتن زنده صداوسیما
درخواست مقتدی برای تظاهرات در حمایت از آزادی حجاب
اعلام رونمایی از جنگنده سنگین ایران
عراقچی: روز ششم تنگه باز می‌شود؛ روز هفتم مذاکره می‌کنیم
تصاویر پسر جهان پهلوان تختی در اردوی تیم ملی
لحظات حمله کماندوهای انگلیس برای دستگیری جاسوس ایران
خوشبختانه مذاکرات کنونی ایران و آمریکا محرمانه است؛ اسرائیل برای وارد کردن آمریکا به جنگ جدید فشار می‌آورد
روایت تکان دهنده از خلبان اف 4 فانتوم ارتش ایران
شعار «آستارا و حیران» همان حرف موساد بود؛ نژادمان ایرانی است/ دستگاه‌های امنیتی به ماجرای دیدار ملوان - تراکتور ورود کنند
پیکان ۱۸ هزارتومانی را ۱۰ درصد معلمان داشتند، پراید ۹۰۰ میلیون تومانی را ۹۵ درصد  (۲۱۳ نظر)
خوداظهاری کالابرگ؛ سرکار گذاشتن مردم است / بی‌اطلاعی مجلس از جزئیات طرح خوداظهاری  (۱۱۶ نظر)
سخنان لیلاز که باعث خشم لرها شده را ببینید و بشنوید  (۱۰۴ نظر)
ایرانِ قاجاری در ذهن دیپلمات سابق؟! / آقای دیپلمات عینک تسلیم را بردارید  (۱۰۴ نظر)
مکالمه جالب زن بی‌حجاب و با حجاب در کنار روحانی  (۷۶ نظر)
رشد آسانسوری یک مدیر بی‌تجربه در وزارت نفت؛ انگار یک ستوان سوم را سرلشکر کرده‌اند!  (۶۹ نظر)
آمریکا در حال آماده‌سازی برای حمله سنگین سه‌روزه به ایران است/ از «مادر بمبها» استفاده می‌شود/ ترامپ تمدن ۵ هزار ساله ایران را فراموش نکند  (۶۷ نظر)
کیهان: ظریف، روحانی و مرعشی در پازل دشمن اند  (۶۷ نظر)
افشای محتوای پیام عاصم منیر به ایران؛ ایران و آمریکا طرح را پذیرفتند  (۶۲ نظر)
شعار «آستارا و حیران» همان حرف موساد بود؛ نژادمان ایرانی است/ دستگاه‌های امنیتی به ماجرای دیدار ملوان - تراکتور ورود کنند  (۶۱ نظر)
تغییر رئیس صدا و سیما حتمی شد  (۵۶ نظر)
اعلامیه درگذشت رتبه ۱۴۰۰ کنکور امسال  (۵۵ نظر)
ویدیوی جنجالی زن محجبه خطاب به لاله مرزبان  (۵۴ نظر)
عجب روزگاری؛ متخصص باید به مدعیان انقلابی‌گری پاسخ بدهد / بازخواست یک عمر مجاهدت!  (۴۷ نظر)
قتل‌عام خانوادگی در شهرک غرب  (۴۶ نظر)
tabnak.ir/005s6m
tabnak.ir/005s6m