استایل متفاوت نیکول کیدمن در شوی ویکتوریا سکرت

نیکول کیدمن، بازیگر سرشناس هالیوود، با انتخاب استایلی متفاوت در شوی مد ویکتوریا سکرت در لس‌آنجلس توجه رسانه‌ها و علاقه‌مندان دنیای مد را به خود جلب کرد.

به گزارش تابناک؛ نیکول کیدمن برای حضور در این مراسم، پیراهن سفید دکمه‌دار را با کراوات صورتی پررنگ و راه‌راه‌های مورب مشکی ترکیب کرده بود. او همچنین دامنی مشکی و مدادی‌شکل با جزئیاتی شبیه بند‌های جوراب انتخاب کرده بود؛ ترکیبی که در عین حفظ ظاهر رسمی، با فضای جسورانه و نمایشی شوی ویکتوریا سکرت هماهنگی داشت.

این بازیگر برنده جایزه اسکار، ظاهر خود را با کفش‌های پاشنه‌بلند مشکی نوک‌تیز، کیف دستی زرشکی از برند شنل و آرایش چشمگیر کامل کرده بود. مو‌های بلوند و تا روی شانه او نیز باز و با فرق مرتب حالت داده شده بود.

کیدمن در ردیف نخست مراسم و در کنار هیلاری سوپر، مدیرعامل ویکتوریا سکرت، و ونسا برایانت، همسر کوبی برایانت، بسکتبالیست فقید آمریکایی، دیده شد. حضور او در کنار چهره‌های سرشناس، بر جذابیت ردیف مهمانان این رویداد افزود.

این مراسم میزبان شماری از مشهورترین مدل‌های جهان، از جمله بلا حدید، جیجی حدید، آنوک یای، باربارا پالوین و اشلی گراهام بود. در کنار نمایش لباس‌ها، اجرای موسیقی هنرمندانی مانند مگان تی استالیون، مگان مورونی، تیت مک‌ری و گروه کیت‌آی‌آی نیز بخشی از برنامه را تشکیل می‌داد.

یکی از مهم‌ترین لحظات این شوی مد، حضور کایلی جنر روی صحنه بود. این چهره مشهور تلویزیونی برای نخستین بار در شوی ویکتوریا سکرت به‌عنوان مدل روی ران‌وی رفت.

در همین حال، انتظار می‌رفت ساندی رز کیدمن اربن، دختر ۱۸ ساله نیکول کیدمن، نیز در این مراسم حضور داشته باشد؛ اما او در نهایت در رویداد دیده نشد. ساندی رز در سال‌های اخیر مسیر حرفه‌ای خود را در دنیای مدلینگ دنبال کرده و در نمایش‌های مد برند‌هایی مانند میو میو، دیور، کالوین کلاین، کوچ و والنتینو حضور یافته است.

منبع: خبر فوری